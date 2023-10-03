За кошти ЄС також надрукують підручники з інформатики для 5 класу та мистецтва для 6 класу. А завдяки уряду Японії 5-класники отримають підручники з української літератури та зарубіжної літератури.

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Які підручники надрукують для учнів 5 і 6 класів

Завдяки Дитячому фонду ООН (UNICEF) в Україні надрукують також підручники з географії для 6 класу і підручники для дітей з особливими освітніми потребами.

Також, відповідно до ухваленого проєкту закону про держбюджет, МОН отримає більше коштів із казни, зокрема і на друк підручників для учнівства 5 і 6 класів.

За ці гроші учні мали б отримати навчальні книги з таких предметів:

5 клас

технології;

англійська мова;

інші іноземні мови;

здоров'я, безпека і добробут;

етика;

мистецтво і культура.

️6 клас

інформатика;

здоров'я, безпека і добробут;

етика.

У МОН при цьому наголосили: підручники для 5 і 6 класів – у пріоритеті, адже діти вчаться за програмою НУШ. Раніше через війну ці книги не друкували.

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Яка ситуація з підручниками для 5 і 6 класів