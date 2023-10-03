За средства ЕС также опубликуют учебники по информатике для 5 класса и искусства для 6 класса. Благодаря правительству Японии 5-классники получат учебники по украинской литературе и зарубежной литературе.
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Какие учебники напечатают для учащихся 5 и 6 классов
Благодаря Детскому фонду ООН (UNICEF) в Украине опубликуют также учебники по географии для 6 класса и учебники для детей с особыми образовательными потребностями.
Также, в соответствии с принятым проектом закона о госбюджете, МОН получит больше средств из казны, в том числе и на печать учебников для ученичества 5 и 6 классов.
За эти деньги ученики должны получить учебные книги по следующим предметам:
5 класс
- технологии;
- английский язык;
- другие иностранные языки;
- здоровье, безопасность и благополучие;
- этика;
- искусство и культура.
️6 класс
- информатика;
- здоровье, безопасность и благополучие;
- этика.
В МОН подчеркнули: учебники для 5 и 6 классов – в приоритете, ведь дети учатся по программе НУШ. Ранее в результате эти книги не печатали.
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Какая ситуация с учебниками для 5 и 6 классов
- В госбюджете Украины на печать учебников в этом году заложили около 755 миллионов гривен.
- Но этого недостаточно, чтобы напечатать все необходимые учебные книги. Потому с финансированием помогают международные партнеры.
- В первую очередь, бюджетные и донорские средства направили на печать учебников для 5 и 6 классов НУШ. Все потому, что программы в этих классах изменились.
- Часть учебников для 5 и 6 классов уже опубликовали и доставили в области, информировали в Минобразования.