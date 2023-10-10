Мільйони гривень на друк підручників
Верховна Рада ухвалила Закон України №10038, який вносить зміни до бюджету на 2023 рік. З-поміж іншого, значну суму коштів виділяють на друк підручників, а саме – 552,8 мільйона гривень.
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Ці гроші спрямують на друк підручників для учнів 5 та 6 класів. У такий спосіб можна пришвидшити запровадження програми НУШ в українських школах.
Зокрема, на виділені гроші планують надрукувати такі підручники:
5 клас
- англійська та інші іноземні мови;
- "Здоровʼя, безпека та добробут";
- етика;
- мистецтво;
- технології;
6 клас
- інформатика;
- "Здоровʼя, безпека та добробут";
- етика.
Також повідомляється, що зараз державними коштами додруковують підручники з історії України. Посібники з української мови, математики та природничих наук вдалося надрукувати за допомогою партнерів.
У найближчих планах – підручники з української та зарубіжної літератури, а також мистецтво та географія для 6 класів.