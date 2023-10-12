Автор учебников для начальной школы Анна Остапенко советует ознакомиться с материалами заранее, а не в последние дни конкурса. Педагоги при этом должны обращать внимание на практическую часть, уточняет кандидат филологических наук, автор рабочих тетрадей и учебников по украинскому языку для 5 и 6 классов НУШ Анастасия Онатий.
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Как выбрать лучший учебник для учащихся и учителей
В частности, нужно внимательно пересматривать сформулированные задачи и определить, смогут ли ученики понять их, добавила Онатий.
Важно понять, как учебник "общается" с учениками,
– подчеркнула она.
Также авторы учебной литературы советуют обратить внимание на следующее:
- тексты – соответствуют ли возрасту детей и хорошо адаптированы к чтению и пониманию;
- способ изложения теории – простые слова, понятные схемы, яркие примеры;
- учебник должен быть близок по типу преподавания.
Если учителя любят современные задачи, например, писать с учениками текст рекламы вместо диктанта, то инновационный учебник – именно тот, который им нужен
– говорит педагогиня.
Анна Остапенко при этом отметила, что до Революции достоинства в Украине выбор учебников был коррумпирован. В настоящее время процедура открыта.
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МОН объявило конкурс учебников
- Министерство образования и науки Украины объявило о конкурсе учебников.
- Авторы должны предоставить материалы в Институт модернизации содержания образования.
- Затем в Украине организуют ознакомление учителей с этими материалами, обсуждение и онлайн-презентации авторских концепций учебников.
- После школы выберут учебники и пособия и передадут результаты выбора в электронной форме в органы управления образованием.
- Все детали о конкурсе учебников можно почитать на сайте Минобразования.