Автор учебников для начальной школы Анна Остапенко советует ознакомиться с материалами заранее, а не в последние дни конкурса. Педагоги при этом должны обращать внимание на практическую часть, уточняет кандидат филологических наук, автор рабочих тетрадей и учебников по украинскому языку для 5 и 6 классов НУШ Анастасия Онатий.

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В частности, нужно внимательно пересматривать сформулированные задачи и определить, смогут ли ученики понять их, добавила Онатий.

Важно понять, как учебник "общается" с учениками,

– подчеркнула она.

Также авторы учебной литературы советуют обратить внимание на следующее:

тексты – соответствуют ли возрасту детей и хорошо адаптированы к чтению и пониманию;

способ изложения теории – простые слова, понятные схемы, яркие примеры;

учебник должен быть близок по типу преподавания.

Если учителя любят современные задачи, например, писать с учениками текст рекламы вместо диктанта, то инновационный учебник – именно тот, который им нужен

– говорит педагогиня.

Анна Остапенко при этом отметила, что до Революции достоинства в Украине выбор учебников был коррумпирован. В настоящее время процедура открыта.

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