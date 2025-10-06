Цими вихідними відзначили найкращих учителів України 2025 року. Лауреатами національної премії Global Teacher Prize Ukraine стали педагоги, які своїми ідеями, новаціями та невтомною працею змінюють освіту нашої країни.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіторію. Цьогоріч організатори отримали рекордну кількість анкет і номінацій – близько 3000.

Хто та у яких номінаціях отримав нагороди?

Премія відзначила педагогів у рекордних дев'яти спеціальних номінаціях.

Цьогоріч вперше, окрім головного переможця, ми маємо 9 додаткових відзнак. Це означає: у ще більшої кількості талановитих педагогів з'являться можливості для розвитку й реалізації своїх ідей,

– розповіла голова Освіторії та засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Головного переможця – найкращого вчителя країни за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025 – оголосили феєрично. Потяг Укрзалізниці з іменем педагога прибув з його рідного міста Харкова на Центральний залізничний вокзал у Києві. Ним став Руслан Шаламов. Він отримав мільйон гривень на втілення власної освітньої мрії.

Щоб мати успіх, треба мати надійний тил. Я його маю: це моя родина, де б ми не були, ми завжди разом. Щоб мати успіх, треба мати підтримку: я маю честь і дякую за підтримку Харківському науковому ліцею "Обдарованість". Щоб мати успіх, треба усвідомлювати, для кого ти працюєш, іноді дозволяти себе любити, мати середовище. А наше середовище сьогодні оберігають захисники і захисниці – і їм моя найбільша подяка!

– наголосив переможець премії.



Найкращий учитель 2025 року / Global Teacher Prize Ukraine

Номінація "Вибір українців" – відзнака покликана залучити широку аудиторію до знайомства з прогресивним учительством. Переможця вдруге поспіль обирала вся країна серед десятки фіналістів на платформі Дія.Освіта.

"Вибором українців" став Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська. Його уроки перетворюють науку на дію – від AR-дослідів до проєктів, що збирають сотні тисяч гривень для ЗСУ. Його нагорода – освітня подорож.



"Вибір українців" / Global Teacher Prize Ukraine

Номінація "Дошкілля" – перемогла Христина Микуляк, вихователька з Івано-Франківська, яка поєднує нейропсихологічний підхід, сенсорно-рухливі ігри та навчання через досвід, впроваджує практики сенсорної інтеграції й застосовує методику Монтессорі. Вона отримає 500 тисяч гривень на втілення освітньої мрії.

Номінація "Вчитель математики" – перемогла Леся Максімко, учителька алгебри, геометрії та інформатики із селища Битків, Івано-Франківська область. Вона поєднує алгебру і геометрію з життєвими задачами, гейміфікацією, вебквестами та сторітелінгом, адаптовує завдання для дітей з особливими освітніми потребами. Вона також отримає 500 тисяч гривень на реалізацію своєї освітньої мрії.

"Коли мене питають: "Чому ти працюєш учителькою?" – я завжди усміхаюся і відповідаю просто: кожна дитина – це маленький вогник. І моє завдання – допомогти йому засвітитися,

– каже Максімко.

Номінація "Вчитель хімії" – відзнака для вчителів, які відкривають перед молодим поколінням дивовижний світ природничих наук і запалюють у дітей прагнення до відкриттів. Переможець – Євгеній Атамасенко, учитель хімії з селища Калинівка, що на Київщині. Він отримає пів мільйона гривень на освітню мрію.

Номінація "Вибір серцем" – у її межах відзначають учителів з особливими історіями. Цьогоріч переможцем став Максим Романов, учитель географії з Харківщини.

Номінація "Вчитель інформатики" – переможницею стала Наталія Перехрист, учителька інформатики та англійської мови з Тернополя. На уроках вона поєднує програмування, англійську та екологічну тематику, адаптуючи завдання для дітей з ООП і розвиваючи середовище співпраці з батьками та колегами.

Номінація "Вчитель-інноватор" – переміг Володимир Бабенко, учитель інформатики з селища Щербанівка Полтавської області. Він має близько 10 років стажу, викладає у 5, 9 – 11 класах, впроваджує проєктне навчання, інтегрований STEAM-підхід і гейміфікацію.

Я вірю: той, хто справді хоче змін – шукає можливості. Але пам'ятайте – іноді це коштує повноцінного сну, зате дарує повноцінне відчуття сенсу. Не бійтеся діяти. Бо саме дії – це те, що перетворює мрії на реальність,

– заявив Бабенко.

Спеціальні відзнаки

Другий рік поспіль відзначають вчителів у номінації "Інклюзивність" – для педагогів, які щодня працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. Переможницею стала Ольга Біланова, учителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії з Кривого Рогу. Як людина, котра не чує, вона добре розуміє потреби дітей із порушеннями слуху й присвятила себе їхньому навчанню. Ольга створила модельні програми та посібники з української жестової мови, впроваджує сучасні методики.

У межах премії також вдруге оголосили спеціальні відзнаки для трьох освітян у межах Talents for Ukraine. Переможці:

Євгеній Атамасенко , учитель хімії з Калинівки на Київщині, викладає понад 30 років і переконує: хімія – це не лише формули, а й вода, повітря й довкілля.

, учитель хімії з Калинівки на Київщині, викладає понад 30 років і переконує: хімія – це не лише формули, а й вода, повітря й довкілля. Костянтин Кравчук , учитель інформатики та образотворчого мистецтва з Хмельницького. У 2022 році він залишив викладання в академії та пішов у школу, щоб підтримати дітей у час війни.

, учитель інформатики та образотворчого мистецтва з Хмельницького. У 2022 році він залишив викладання в академії та пішов у школу, щоб підтримати дітей у час війни. Ольга Погрібняк, учителька історії у 5 – 8 класах із Київщини. Вона створила застосунок "ПростеЗНО" з теорією, тестами й картками, яким скористалися понад 100 тисяч випускників.

Усі троє отримають по $5000 на власний розвиток: навчання, стажування, менторські програми тощо.

Що відомо про премію?

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін.

Премія має на меті відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні.