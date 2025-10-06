В эти выходные отметили лучших учителей Украины 2025 года. Лауреатами национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стали педагоги, которые своими идеями, новациями и неутомимым трудом меняют образование нашей страны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освиторию. В этом году организаторы получили рекордное количество анкет и номинаций – около 3000.

Смотрите также Части учителей в Украине вдвое увеличили доплаты

Кто и в каких номинациях получил награды?

Премия отметила педагогов в рекордных девяти специальных номинациях.

В этом году впервые, кроме главного победителя, мы имеем 9 дополнительных наград. Это означает: у еще большего количества талантливых педагогов появятся возможности для развития и реализации своих идей,

– рассказала председатель Освитории и основательница премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Главного победителя – лучшего учителя страны по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025 – объявили феерично. Поезд Укрзализныци с именем педагога прибыл из его родного города Харькова на Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Им стал Руслан Шаламов. Он получил миллион гривен на воплощение собственной образовательной мечты.

Чтобы иметь успех, надо иметь надежный тыл. Я его имею: это моя семья, где бы мы ни были, мы всегда вместе. Чтобы иметь успех, надо иметь поддержку: я имею честь и благодарю за поддержку Харьковский научный лицей "Одаренность". Чтобы иметь успех, надо осознавать, для кого ты работаешь, иногда позволять себя любить, иметь среду. А нашу среду сегодня оберегают защитники и защитницы – и им моя самая большая благодарность!

– подчеркнул победитель премии.



Лучший учитель 2025 года / Global Teacher Prize Ukraine

Номинация "Выбор украинцев" – награда призвана привлечь широкую аудиторию к знакомству с прогрессивным учительством. Победителя второй раз подряд выбирала вся страна среди десятка финалистов на платформе Дія.Освіта.

"Выбором украинцев" стал Юрий Пахомов, учитель химии из Ивано-Франковска. Его уроки превращают науку в действие – от AR-исследований до проектов, собирающих сотни тысяч гривен для ВСУ. Его награда – образовательное путешествие.



"Выбор украинцев" / Global Teacher Prize Ukraine

Номинация "Дошкольное образование" – победила Кристина Микуляк, воспитательница из Ивано-Франковска, которая сочетает нейропсихологический подход, сенсорно-подвижные игры и обучение через опыт, внедряет практики сенсорной интеграции и применяет методику Монтессори. Она получит 500 тысяч гривен на воплощение образовательной мечты.

Номинация "Учитель математики" – победила Леся Максимко, учительница алгебры, геометрии и информатики из поселка Бытков, Ивано-Франковская область. Она сочетает алгебру и геометрию с жизненными задачами, геймификацией, вебквестами и сторителлингом, адаптирует задачи для детей с особыми образовательными потребностями. Она также получит 500 тысяч гривен на реализацию своей образовательной мечты.

"Когда меня спрашивают: "Почему ты работаешь учительницей?" – я всегда улыбаюсь и отвечаю просто: каждый ребенок – это маленький огонек. И моя задача – помочь ему засветиться,

– говорит Максимко.

Номинация "Учитель химии" – награда для учителей, которые открывают перед молодым поколением удивительный мир естественных наук и зажигают у детей стремление к открытиям. Победитель – Евгений Атамасенко, учитель химии из поселка Калиновка, что на Киевщине. Он получит полмиллиона гривен на образовательную мечту.

Смотрите также Будете удивлены: как колоритно называют учителей на львовском диалекте

Номинация "Выбор сердцем" – в ее рамках отмечают учителей с особыми историями. В этом году победителем стал Максим Романов, учитель географии из Харьковской области.

Номинация "Учитель информатики" – победительницей стала Наталья Перехрист, учительница информатики и английского языка из Тернополя. На уроках она сочетает программирование, английский и экологическую тематику, адаптируя задачи для детей с ООП и развивая среду сотрудничества с родителями и коллегами.

Номинация "Учитель-инноватор" – победил Владимир Бабенко, учитель информатики из поселка Щербановка Полтавской области. Он имеет около 10 лет стажа, преподает в 5, 9 – 11 классах, внедряет проектное обучение, интегрированный STEAM-подход и геймификацию.

Я верю: тот, кто действительно хочет перемен – ищет возможности. Но помните – иногда это стоит полноценного сна, зато дарит полноценное ощущение смысла. Не бойтесь действовать. Потому что именно действия – это то, что превращает мечты в реальность,

– заявил Бабенко.

Специальные награды

Второй год подряд отмечают учителей в номинации "Инклюзивность" – для педагогов, которые ежедневно работают с детьми с особыми образовательными потребностями. Победительницей стала Ольга Биланова, учительница украинского жестового языка, основ правоведения, истории Украины и всемирной истории из Кривого Рога. Как человек, который не слышит, она хорошо понимает потребности детей с нарушениями слуха и посвятила себя их обучению. Ольга создала модельные программы и пособия по украинскому жестовому языку, внедряет современные методики.

В рамках премии также во второй раз объявили специальные награды для трех педагогов в рамках Talents for Ukraine. Победители:

Евгений Атамасенко , учитель химии из Калиновки Киевской области, преподает более 30 лет и убеждает: химия – это не только формулы, но и вода, воздух и окружающая среда.

, учитель химии из Калиновки Киевской области, преподает более 30 лет и убеждает: химия – это не только формулы, но и вода, воздух и окружающая среда. Константин Кравчук , учитель информатики и изобразительного искусства из Хмельницкого. В 2022 году он оставил преподавание в академии и пошел в школу, чтобы поддержать детей во время войны.

, учитель информатики и изобразительного искусства из Хмельницкого. В 2022 году он оставил преподавание в академии и пошел в школу, чтобы поддержать детей во время войны. Ольга Погрибняк, учительница истории в 5 – 8 классах из Киевской области. Она создала приложение "ПростеЗНО" с теорией, тестами и карточками, которым воспользовались более 100 тысяч выпускников.

Все трое получат по $5000 на собственное развитие: обучение, стажировки, менторские программы и тому подобное.

Что известно о премии?

Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений.

Премия имеет целью отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.