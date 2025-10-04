Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Teacher Prize Ukraine.

Смотрите также Не допустите этих ошибок: как грамотно поздравить педагогов с профессиональным праздником

Что известно о Юрии Пахомове, которого украинцы выбрали лучшим учителем?

Пахомов – 50-й учитель в педагогической династии. Но он очень долго не хотел работать с детьми, несколько раз уходил из школы, и каждый раз возвращался.

Некоторое время Пахомов воспринимал учительство скорее как хобби, поэтому работал еще и барменом в ночном клубе. Смену заканчивал рано утром, а несколько часов спустя шел в класс.



Юрий Пахомов на уроке / Фото Суспильное

А на премию он подавался 5 раз. Интересно, что свое участие в конкурсах и написании учебника Пахомов объяснил так: ученики бросают вызов, поэтому надо подавать пример.

Второй год подряд украинцы сами выбирают учителя, чья история и подходы больше всего приходятся им по душе. "Выбор украинцев" – это не просто награда, это доверие тысяч людей к тем, кто ежедневно меняет жизнь детей. В этом году участие в опросе на платформе "Дія.Освіта" приняли участие более 10 тысяч украинцев, и 2263 – более чем пятая часть из них – отдали сердце одному учителю,

– написали на странице Global Teacher Prize Ukraine.

Там отметили, что уроки Юрия – не о сухих формулах. Дети проводят AR-исследования, занимаются интерактивными проектами и участвуют в инициативах, которые собирают сотни тысяч гривен на поддержку ВСУ.



Елена Зеленская вручила награду Юрию Пахомову / Фото со страницы Global Teacher Prize Ukraine

Господин Юрий преподает химию в лицее №24 Ивано-Франковского городского совета. Он лауреат всеукраинского конкурса "Учитель года – 2025", на котором занял второе место, закончил аспирантуру. Педагогический стаж Пахомова – 14 лет.

Журналисты Суспильного, которые побывали в классе Юрия, увидели хомяка Персика и улитку Гадолиния. Питомцы должны отвлечь детей от телефонов.

А еще они привели пример поддержки ученицы со стороны учителя. Юрий пообещал покрасить свои волосы, если та поступит в университет.

Смотрите интервью с Юрием Пахомовым

Как учитель и соавтор учебников по химии отдает предпочтение кейсам и проектам, а школьные задания направляет на конкретную помощь в жизни общества. Скажем, урок об ионах хлора оборачивается анализом смесей, которыми посыпают дороги зимой, поэтому ученики выясняют, как соль влияет на окружающую среду. А некоторым удается добиться запрета в селе или районе опасной практики,

– писала об учителе "Освитория".

Другие вопросы, которые разбирают на уроках, – почему нельзя выбрасывать батарейки, как рассчитать правильную пропорцию для маринада или почему тесто растет только в тепле.

И даже делают бражку – чтобы понять, что такое спирт, как он влияет на человека и, собственно, почему алкоголь это зло.

Педагог активно работает с учителями, проводит тренинги. Юрий Пахомов написал учебники по химии для 7 и 8 классов, также является соавтором учебно-методического пособия "Познаем родной край".

Химика в свое время вдохновляла бабушка. Юрий считает, что следует быть не ниже и не выше ребенка, а рядом с ним. "Он откровенно говорит о собственной дислексии (то есть проблемы с чтением, – 24 Канал) и показывает детям, что трудности не ограничивают возможностей", – так писали о нем на странице конкурса.

Другие победители Global Teacher Prize Ukraine в 2025 году