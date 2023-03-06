Вступ до іноземного вишу: чи дозволять українським студентам виїхати на навчання під час війни

Через війну в Україні оголошена загальна мобілізація і воєнний стан. Через це виїзд за кордон для чоловіків обмежено. Ще минулого року студентам чоловічої статі заборонили виїжджати на навчання через масову підробку документів. Чи змінилося щось тепер – читайте нижче.

Адвокатка Анастасія Іванченко розповіла про ситуацію у 2023. За її словами, наразі офіційна позиція Держприкордонслужби залишається незмінною.

До теми Хто з освітян має право на відстрочку від мобілізації

Юристка пояснила, що на сьогодні не дозволено виїзд студентів, які навчаються в іноземних вишах.

Тож, якщо абітурієнт вступив до українського або іноземного університету, він має право на відстрочку від мобілізації, але за кордон його не випустять.

Проте Іванченко наголосила, що останнім часом студенти намагаються в суді оскаржувати відмову у перетині кордону, посилаючись на те, що вони мають право на виїзд як "військовозобов’язані, які не підлягають призову під час мобілізації".

На її думку, теоретично це можливо, але треба відстояти це право в судовому порядку.

Для цього потрібно приїхати на пункт пропуску з документами, що підтверджують навчання у виші (це можуть бути студентський квиток, довідка про навчання, контракт на навчання) та надання відстрочки від призову під час мобілізації (довідка ТЦК та СП про відстрочку або відмітка в приписному чи тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного),

– розповіла адвокатка.

А якщо студенту дадуть відмову (треба вимагати її в письмовому вигляді), можна спробувати її оскаржити в адміністративному суді. За словами Анастасії Іванченко, позитивні судові рішення в подібних випадках є. Однак на це ще можуть подати апеляційну скаргу.

Які документи потрібні для виїзду студента за кордон

Список документів для студентів, які розпочали навчання в іноземних вишах після початку воєнного стану такий:

Паспорт громадянина України та закордонний;

Військово-обліковий документ про відстрочку від мобілізації;

Дозвіл керівника територіального центру комплектування (військкомату) на перетин кордону;

Студентський квиток/студентська віза або ISIC-квиток;

Нотаріально завірені та перекладені на українську документи про навчання студента в закордонному вузі.

Втім, для студентів, які вступили на навчання після 24 лютого, має надійти ще й розпорядження від голови Держприкордонслужби. Для цього університет має звернутися до Міністерства освіти, а МОН до Держприкордонслужби. Студент отримає PDF-звернення, яке в роздрукованому вигляді має показати під час перетину кордону.

Експерти кажуть, що лише в такому разі прикордонники можуть дозволити виїзд окремій особі чи групі студентів. Листами до МОН та ДПСУ займається винятково університет.

Додамо, що випускники, які через війну виїхали за кордон і там закінчують школу, можуть вступати до українських вишів. Але їм необхідно буде підтвердити документи про середню освіту.