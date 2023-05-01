Майже 30 тисяч студентів в Україні перевели на бюджет
Джерело:МОН
Понад 28 тисяч студентів в Україні перевели з контрактної форми навчання на бюджет. Близько 25 тисяч з них вчиться на денній формі, майже 4 тисячі – на заочній.
Так, Міносвіти завершило роботу щодо надання дозволу коледжам та вишам на переведення дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхніх дітей, а також жителів особливо небезпечних територій. Їх зарахували до ЗВО ще до 2021 року.
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Майже 30 тисяч студентів в Україні перевели на бюджет
За навчання таких студентів платитиме держава. Вони подали документи, що підтверджують статус пільговика, до 1 березня 2023 року.
Наступний етап переведення студентів на бюджет згідно із постановою Кабміну № 1224 відбудеться наприкінці осені 2023 року.
Зауважимо, переведення здійснюється відповідно до Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій студентів коледжів та вишів, які зараховані до ЗВО до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.