В Україні перевірили знання учнів 6 і 8 класів: які результати
Джерело:НУШ
Більш ніж половина учнів 6 і 8 класів минулого навчального року проходили діагностичну перевірку знань. При цьому складали спеціальні тести.
Очільник ДСЯОУ Руслан Гурак під час Серпневої конференції розповів, що загальнодержавне моніторингове дослідження відбулося у травні. І уточнив, що учні здобули від 15% до 50% балів із максимальних 100%.
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В Україні перевірили знання учнів 6 і 8 класів
Дослідження включало перевірку знань з математики та української мови для учнів 6-х і 8-х класів. Його учасниками було 280 українських закладів освіти. Загалом понад 5 тисяч учасників з кожного предмета. Учні складали тести через платформу ВШО у школі та онлайн. До тестування долучилися навіть учасники з-за кордону та ТОТ.
Завдання стосувалися тем, які учні вивчали у 5 та 6 класах. Найскладніше учням далися завдання про геометричні фігури й величини.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
З математики учні краще впоралися із завданнями когнітивного виміру знання, ніж міркування,
– уточнив Гурак.
Для оцінювання результатів учнів використовували шкалу з 4 рівнів:
Визначення рівнів навчальних досягнень учнів / МОН
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Які результати отримали учні
За 4-рівневою шкалою рівень досягнень учнів 6 класів з математики такий:
- на початковий рівень виконали завдання 8% учнів;
- на середній – 64%;
- на достатній – 24%;
- на високий – 4%.
З української мови учні 6 класів мають такі результати:
- на початковий рівень виконали завдання 1%;
- на середній – 60%;
- на достатній – 32%;
- на високий – 2%.
Учні 8-х класів впоралися з математичними тестами:
- на початковий рівень виконали завдання 2%;
- на середній – 54%;
- на достатній – 38%;
- на високий – 7%.
Розподіл 8-класників за рівнем досягнень з української мови:
- на початковий рівень виконав завдання 1%;
- на середній – 61%;
- на достатній – 33%;
- на високий – 4%