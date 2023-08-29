Очільник ДСЯОУ Руслан Гурак під час Серпневої конференції розповів, що загальнодержавне моніторингове дослідження відбулося у травні. І уточнив, що учні здобули від 15% до 50% балів із максимальних 100%.

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В Україні перевірили знання учнів 6 і 8 класів

Дослідження включало перевірку знань з математики та української мови для учнів 6-х і 8-х класів. Його учасниками було 280 українських закладів освіти. Загалом понад 5 тисяч учасників з кожного предмета. Учні складали тести через платформу ВШО у школі та онлайн. До тестування долучилися навіть учасники з-за кордону та ТОТ.

Завдання стосувалися тем, які учні вивчали у 5 та 6 класах. Найскладніше учням далися завдання про геометричні фігури й величини.

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З математики учні краще впоралися із завданнями когнітивного виміру знання, ніж міркування,

– уточнив Гурак.

Для оцінювання результатів учнів використовували шкалу з 4 рівнів:



Визначення рівнів навчальних досягнень учнів / МОН

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Які результати отримали учні

За 4-рівневою шкалою рівень досягнень учнів 6 класів з математики такий:

на початковий рівень виконали завдання 8% учнів;

на середній – 64%;

на достатній – 24%;

на високий – 4%.

З української мови учні 6 класів мають такі результати:

на початковий рівень виконали завдання 1%;

на середній – 60%;

на достатній – 32%;

на високий – 2%.

Учні 8-х класів впоралися з математичними тестами:

на початковий рівень виконали завдання 2%;

на середній – 54%;

на достатній – 38%;

на високий – 7%.

Розподіл 8-класників за рівнем досягнень з української мови: