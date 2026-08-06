У першому півріччі цього року Держпродспоживслужба виявила порушення медико-санітарних вимог у 56% перевірених закладів освіти. Протягом січня-червня фахівці здійснили 7 437 відповідних перевірок.
Зокрема перевірили 2 532 дитсадки, 4 888 шкіл та 17 профтехів і коледжів. Про це повідомила пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Які результати перевірок
За результатами перевірок порушення медико-санітарних вимог щодо безпечності освітнього середовища виявили у 4 141 закладі освіти. Це 56% від загальної кількості перевірених.
Найчастіше порушення стосувалися неналежного санітарного стану приміщень, створення безпечних умов перебування дітей, зокрема в укриттях, а також недотримання гігієнічних та інших вимог санітарного законодавства.
За підсумками перевірок фахівці Держпродспоживслужби надали 3 967 пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і поліпшення санітарно-епідемічного стану в закладах освіти.
У відомстві зазначили, що під час підготовки до нового навчального року фахівці продовжують працювати із засновниками, керівниками закладів освіти та органами місцевого самоврядування для усунення виявлених порушень і гарантування безпечних умов навчання дітей.
У школах відбуватимуться позапланові перевірки
У школах України відбуватимуться позапланові перевірки. Їх проводитиме Державна служба якості освіти України.
Школи не отримуватимуть попередження про візит комісії.
Перевірку можуть призначити у разі:
- звернення фізичної особи про порушення її прав чи законних інтересів;
- необхідність перевірити виконання раніше виданого розпорядження про усунення порушень;
- звернення освітнього омбудсмена.
Повторну перевірку за тим самим фактом не допускають.