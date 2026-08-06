Школи не отримуватимуть попередження про візит комісії.

Перевірку можуть призначити у разі:

  • звернення фізичної особи про порушення її прав чи законних інтересів;
  • необхідність перевірити виконання раніше виданого розпорядження про усунення порушень;
  • звернення освітнього омбудсмена.

Повторну перевірку за тим самим фактом не допускають.