Скільки закладів освіти не відповідають санітарним вимогам: цифри неприємно дивують

Зокрема перевірили 2 532 дитсадки, 4 888 шкіл та 17 профтехів і коледжів. Про це повідомила пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Які результати перевірок

За результатами перевірок порушення медико-санітарних вимог щодо безпечності освітнього середовища виявили у 4 141 закладі освіти. Це 56% від загальної кількості перевірених.

Найчастіше порушення стосувалися неналежного санітарного стану приміщень, створення безпечних умов перебування дітей, зокрема в укриттях, а також недотримання гігієнічних та інших вимог санітарного законодавства.

За підсумками перевірок фахівці Держпродспоживслужби надали 3 967 пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і поліпшення санітарно-епідемічного стану в закладах освіти.

У відомстві зазначили, що під час підготовки до нового навчального року фахівці продовжують працювати із засновниками, керівниками закладів освіти та органами місцевого самоврядування для усунення виявлених порушень і гарантування безпечних умов навчання дітей.

У школах відбуватимуться позапланові перевірки

У школах України відбуватимуться позапланові перевірки. Їх проводитиме Державна служба якості освіти України.