Сколько учебных заведений не соответствуют санитарным требованиям: цифры неприятно удивляют

В частности, были проверены 2 532 детских сада, 4 888 школ и 17 профессионально-технических училищ и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Каковы результаты проверок

По результатам проверок нарушения медико-санитарных требований к безопасности образовательной среды выявлены в 4 141 учебном заведении. Это 56% от общего количества проверенных.

Чаще всего нарушения касались ненадлежащего санитарного состояния помещений, создания безопасных условий пребывания детей, в частности в укрытиях, а также несоблюдения гигиенических и других требований санитарного законодательства.

По итогам проверок специалисты Госпродпотребслужбы вынесли 3 967 рекомендаций по устранению выявленных недостатков и улучшению санитарно-эпидемической обстановки в учебных заведениях.

В ведомстве отметили, что в ходе подготовки к новому учебному году специалисты продолжают работать с учредителями, руководителями учебных заведений и органами местного самоуправления для устранения выявленных нарушений и обеспечения безопасных условий обучения детей.

В школах будут проводиться внеплановые проверки

В школах Украины будут проводиться внеплановые проверки. Их будет проводить Государственная служба качества образования Украины.