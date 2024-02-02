Національну музичну академію України імені Чайковського можуть перейменувати

Київрада планує звернутися до Мінкульту щодо перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського. Раніше експертна комісія Українського інституту національної пам'яті підтвердила належність назви до символіки російської імперської політики.

Зауважимо, що раніше викладачі та студенти також просили змінити назву вищезгаданого навчального закладу. Усе тому, що Петро Чайковський був відомим російським композитором та символом російської культури.

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Академію Чайковського можуть нарешті перейменувати

Усі опери, кантати, переважна більшість камерно-вокальної музики Чайковського складені саме на російські тексти. Це стосується і вокальної музики на вірші Тараса Шевченка, адже він використовував російські переклади.

Велич Петра Чайковського нам нав'язали, ворог намагався штучно знищити відмінності між українською та російською національними ідентичностями, що цілком вкладається в російську ідеологему про "єдиний народ" зі спільною історією та культурою,

– заявили у міськраді Києва.

Голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха при цьому зауважила, що попередниця музакадемії – Київська консерваторія з'явилася лише в 1913 році. Тобто через 20 років після смерті композитора. Тому припущення щодо ролі Чайковського в заснуванні закладу безпідставні.

Раніше ми повідомляли про те, що комісія Інституту національної пам'яті визнала ім'я композитора Петра Чайковського у назві Національної музичної академії частиною пропаганди російської імперської політики. Однак поки його ім'я звідти не прибрали. Деталі читайте за посиланням.