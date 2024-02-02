Зауважимо, що раніше викладачі та студенти також просили змінити назву вищезгаданого навчального закладу. Усе тому, що Петро Чайковський був відомим російським композитором та символом російської культури.

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Академію Чайковського можуть нарешті перейменувати

Усі опери, кантати, переважна більшість камерно-вокальної музики Чайковського складені саме на російські тексти. Це стосується і вокальної музики на вірші Тараса Шевченка, адже він використовував російські переклади.

Велич Петра Чайковського нам нав'язали, ворог намагався штучно знищити відмінності між українською та російською національними ідентичностями, що цілком вкладається в російську ідеологему про "єдиний народ" зі спільною історією та культурою,

– заявили у міськраді Києва.

Голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха при цьому зауважила, що попередниця музакадемії – Київська консерваторія з'явилася лише в 1913 році. Тобто через 20 років після смерті композитора. Тому припущення щодо ролі Чайковського в заснуванні закладу безпідставні.

Раніше ми повідомляли про те, що комісія Інституту національної пам'яті визнала ім'я композитора Петра Чайковського у назві Національної музичної академії частиною пропаганди російської імперської політики. Однак поки його ім'я звідти не прибрали. Деталі читайте за посиланням.