Заметим, что ранее преподаватели и студенты также просили изменить название вышеупомянутого учебного заведения. Все потому, что Петр Чайковский был известным российским композитором и символом русской культуры.

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Академию Чайковского могут наконец переименовать

Все оперы, кантаты, подавляющее большинство камерно-вокальной музыки Чайковского составлены именно на русские тексты. Это касается и вокальной музыки на стихи Тараса Шевченко, ведь он использовал русские переводы.

Величие Петра Чайковского нам навязали, враг пытался искусственно уничтожить различия между украинской и русской национальными идентичностями, что вполне укладывается в российскую идеологему о "едином народе" с общей историей и культурой,

– заявили в горсовете Киева.

Председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха при этом отметила, что предшественница музакадемии – Киевская консерватория появилась только в 1913 году. То есть через 20 лет после смерти композитора. Поэтому предположения о роли Чайковского в основании заведения безосновательны.

Ранее мы сообщали о том, что комиссия Института национальной памяти признала имя композитора Петра Чайковского в названии Национальной музыкальной академии частью пропаганды российской имперской политики. Однако пока его имя оттуда не убрали. Детали читайте по ссылке.