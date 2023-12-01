В ходе пресс-конференции в Экспертной комиссии напомнили, что требование устранить имя Чайковского в названии ЗВО и дискуссия вокруг этого вопроса продолжается уже несколько лет.

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Имя Чайковского в названии Музыкальной академии признали частью пропаганды РФ

Председатель Экспертной комиссии, заведующий отделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины Виктор Брехуненко подчеркнул, что предоставление имени Чайковского предшественницы Национальной музыкальной академии Украины – Киевской государственной консерватории – стало возможным только в результате завоевания Россией Украины – и создание российской колониальной администрации в форме властной вертикали УССР (далее УССР).

А член Комиссии, кандидат исторических наук и доцент кафедры древней и новой истории Украины КНУ имени Шевченко Алексей Сокирко заявил, что Чайковский действительно выдающийся композитор, но великороссийский интеллигент.

Он идентифицировал себя с великорусской культурой, панславизмом русского имперского толка. В своих произведениях он преподносил величие российской государственности примерно в тех же чертах, в которых ее представляет сейчас российская пропаганда. При создании "русского мира" Чайковский занимал в музыке примерно такое же место, как Пушкин в литературе,

– заявил он.

Что было раньше