"Зламав" підходи: як найкращий молодий учитель України проводить уроки поваги, довіри та щастя

23-річний Петро Сітек зі Львова здобував перемогу на Global Teacher Prize Ukraine 2023 у номінації "Молодий вчитель". Він розкрив секрет своїх новітніх методів викладання з елементами менторства.

Сітек вважає, що його суперсила – не приховувати свої почуття перед учнями. Він викладає дебати та менторство. Їх вважає ключовими у формуванні особистості школяра.

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У чому унікальність викладання Петра Сітека

Під час уроку вчитель організовує палкі дискусії між учнями у невимушеній атмосфері. Теми обирає завжди важливі та проблематичні.

Менторство вкрай актуальне в наш час. Адже на дітей, які зараз навчаються в школі, чекає важлива участь у творенні майбутнього нашої країни. Тому вже зараз важливо допомогти їм здобути інструменти, що допоможуть підсилити їхню особистість та проявити потенціал лідерства,

– заявив учитель.

І додав, що менторство для нього – це про гуманістичну педагогіку та ставлення до дітей за принципом "рівний-рівний", про наставництво та навчання. Ментор може ділитися досвідом і навчати чогось дітей. І класно, коли він може пояснити дітям свою експертність та компетентність, тобто чому вони повинні дослухатися до нього. Ментор – це психолог,

– вважає молодий педагог. Кого навчає ментор

Сітек працює з учнями середньої і старшої школи. Зокрема, зараз із семикласниками. За рік нашої співпраці вони прокачували себе, свою команду, самоврядування, власні проєкти й акти соціальної дії. За цей час я зрозумів, якою сильною є потреба учнів у менторстві. Діти хочуть підтримки, віри в них, хочуть бути почутими,

– наголошує один із найкращих вчителів України 2023. При цьому каже: вирішили розширити цей досвід вже й на п'ятикласників, хоча працювати з молодшими учнями важче. А вже із 7 – 8-го класу учні можуть спілкуватися із менторами сам на сам. Наша головна мета не в тому, щоб опікуватися учнями, а в тому, щоб підсилити їх своїм прикладом та наставництвом,

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