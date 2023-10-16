"Сломал" подходы: как лучший молодой учитель Украины проводит уроки уважения, доверия и счастья

23-летний Петр Ситек из Львова одерживал победу на Global Teacher Prize Ukraine 2023 в номинации "Молодой учитель". Он раскрыл секрет своих новейших методов преподавания с элементами менторства.

Ситек считает, что его суперсила не скрывать свои чувства перед учениками. Он преподает дебаты и менторство. Их считает ключевыми в формировании личности школьника.

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В чем уникальность преподавания Петра Ситека

На уроке учитель организует жаркие дискуссии между учащимися в непринужденной атмосфере. Темы выбирает всегда важные и проблематические.

Менторство очень актуально в наше время. Ведь детей, которые сейчас учатся в школе, ждет важное участие в создании будущего нашей страны. Поэтому уже сейчас важно помочь им извлечь инструменты, которые помогут усилить их личность и проявить потенциал лидерства.

– заявил учитель.

И добавил, что менторство для него – это о гуманистической педагогике и отношении к детям по принципу "равный-равный", о наставничестве и обучении. Ментор может делиться опытом и учить чему-либо детей. И классно, когда он может объяснить детям свою экспертность и компетентность, то есть, почему они должны прислушиваться к нему. Ментор – это психолог,

– считает молодой педагог. Кого учит ментор

Ситек работает с учащимися средней и старшей школы. В частности, сейчас с семиклассниками. Через год нашего сотрудничества они прокачивали себя, свою команду, самоуправление, собственные проекты и акты социального действия. За это время я понял, насколько сильна потребность учеников в менторстве. Дети хотят поддержки, веры в них, хотят быть услышаны,

– отмечает один из лучших учителей Украины 2023 года. При этом говорит: решили расширить этот опыт уже и на пятиклассников, хотя работать с младшими учениками труднее. А уже с 7 – 8-го класса ученики могут общаться с менторами один на один. Наша главная цель не в том, чтобы ухаживать за учениками, а в том, чтобы усилить их своим примером и наставничеством,

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