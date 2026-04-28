Підбори чи каблуки: мовознавиця розповіла, яке з цих слів правильне

У мовному побуті ми часто стикаємося з вибором: казати каблук чи підбор. Обидва слова ніби означають одне й те саме, але чим же вони різняться?

Котре зі слів правильне – каблук чи підбор, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Олі Багній.

Як правильно називати – підбор чи каблук?

Чимало дівчат і жінок віддають перевагу взуттю на високих підборах. У повсякденному мовленні ми часто чуємо два слова – "каблуки" та "підбори". Вони позначають одну й ту саму деталь взуття, але виникає питання: яке слово є питомо українським, а яке прийшло ззовні?

Словник української мови (СУМ-11, СУМ-20) подає обидва слова як синоніми, і пояснює:

Підбори – " дерев’яна, шкіряна чи інша набійка на підошві взуття, що підносить п’яту": "Крутнулася [Наталка] пустотливо на високім підборі, аж довга сукня пішла дзвоном довкола її струнких ніг". (Павло Загребельний).

дерев’яна, шкіряна чи інша набійка на підошві взуття, що підносить п’яту": (Павло Загребельний). Каблук – "вертикальна підставка на нижній поверхні підошви, що підносить п’яту вище рівня носка".

Слова мають різне походження:

Етимологія слова "підбори" : походить від дієслова підбирати (у значенні "підкладати, підбивати"). У словнику Бориса Грінченка "підбор" подається як відповідник до російського – каблук .

: походить від дієслова (у значенні "підкладати, підбивати"). У словнику Бориса Грінченка "підбор" подається як відповідник до російського – . Етимологія слова "каблук": запозичене з тюркських мов (kabluk), що походить від арабського kab – "п’ята".

У сучасній нормі обидва слова правильні і рівнозначні, проте стилістично "підбори" більше відповідає українській мовній ідентичності.

Цікаво! Це не єдиний випадок, коли два слова рівнозначні при позначенні одного і того ж. Інший дуже поширений приклад: кошик і корзина, про, який ми писали раніше.

Втім, можна почути ще одне слово – "корок", у значенні каблук, бо колись підбори та підошву робили з корка – кори коркового дуба. Але врахуйте: всі каблуки можна назвати корками, але не всі корки – каблуки.

Крім того, "підбори" можна зустріти і у іншому значенні – як набійку (набойку) на цей самий каблук: "зробіть мені підбори на каблуки". Та й таке!

Але і це не усе. У літературі ви зустрічали точно ще одне слово, навіть у двох варіантах – "обцас /обчас", і це теж каблуки, але запозичене з польської мови. Якщо ви зустрічали слово, наприклад, у творах Михайла Андрусяка чи Михайла Стельмаха і не знали, то тепер усе зрозуміло:

Нарешті чуємо гупання кованих обцасів – на подвір'ї, в сінях. (Микола Андрусяк);

Давид, тупцюючи, з жалем і насмішкою дивиться на своє розтоптане взуття, а потім так б'є обчасами в долівку, що здригається вся комірчина. (Михайло Стельмах);

Міліціонер приклав руку до козирка, клацнув обчасами. (Микола Зарудний).

Слова "корки" та "обцаси" вважаються діалектизмами, але зафіксовані у словниках і трапляються у розмовному мовленні.

Отже, в українській мові можна вживати і "каблуки", і "підбори». Вибір залежить від стилю мовлення: у художньому чи публіцистичному тексті краще звучить "підбори" а в розмовній практиці допустимі обидва варіанти.

Слово "каблук" має й іншу конотацію. "Каблуком" чи "підкаблучником" називають чоловіка, чи то жартівливо, чи то зневажливо, який слухається свою дружину. Втім, багато чоловіків не вважають це чимось принизливим, а навіть зізнаються у цьому і пишаються – це вияв поваги до жінки та визнання, що в домі вона головна – берегиня. Нещодавно, про своє ставлення до дружини та звання "підкаблучника" розповів керівник ОП Кирило Буданов. І цим статусом навіть пишається інший відомий українець – боксер Олександр Усик, про його трепетне ставлення до дружини знають усі.

Що цікавого треба знати про підбори?

Підбори були вигадані спочатку не для жіночої краси – а як практичне і необхідне вдосконалення чоловічого взуття. Знали про такі факти:

Давній Єгипет : каблуки носили м’ясники, щоб не ходити по крові тварин.

: каблуки носили м’ясники, щоб не ходити по крові тварин. Персія (X – XI століття): вершники використовували каблуки для фіксації ноги у стремені.

вершники використовували каблуки для фіксації ноги у стремені. XVI століття: Франція : королева Катерина Медичі замовила туфлі на каблуках для весілля, започаткувавши моду серед жінок.

: королева Катерина Медичі замовила туфлі на каблуках для весілля, започаткувавши моду серед жінок. XVII століття Франція : Людовик XIV видав указ, що лише придворні могли носити червоні каблуки – символ влади й статусу.

: Людовик XIV видав указ, що лише придворні могли носити червоні каблуки – символ влади й статусу. Чоловіки першими носили високі каблуки, а жінки перейняли їх пізніше.

Каблуки стали символом спротиву. Під час Другої світової війни французькі жінки носили їх попри заборони, демонструючи непокору окупантам.

Дизайнер Крістіан Лубутен створив культові червоні підошви, надихнувшись лаком для нігтів своєї асистентки.

Є навіть закони проти каблуків . У Греції заборонено носити каблуки вище 5 сантиметрів у стародавніх пам’ятках, щоб не пошкодити мармурові підлоги.

У Греції заборонено носити каблуки вище 5 сантиметрів у стародавніх пам’ятках, щоб не пошкодити мармурові підлоги. Найвищі каблуки у світі – 79,5 см (створені у 2016 році дизайнером Ноєм Страбороу).

Дослідження показали, що носіння каблуків може збільшувати вироблення естрогену.

Підбори різняться за формою та висотою і мають свої назви. Вони можуть бути пласкими (низькими) та широкими, високими та об'ємними або високими та тонкими. Чи не найпопулярніша форма – шпилька. Раніше ми писали про різницю між шпилькою і булавкою.

Назви форми каблуків / ШІ

Чим вищий і тонший каблук, тим складніше ходити у такому взутті. Взуття на підборах робить ніжку довшою, стрункішою, а ходу – спокусливою. Якщо уміти на них ходити та правильно підібрати висоту. Лайфгаком для жінок, щодо правильного підбору висоти каблуків є дві формули:

Безпечна висота, яку радять ортопеди: довжина стопи в сантиметрах ÷ на 7. Наприклад, 23÷7= 3,3. Взуття з такою висотою підборів можна носити щодня. Оптимальна висота для людини вичислюється за іншою формулою: (зріст в сантиметрах ÷ на довжину ніг в сантиметрах і – 1,61) х 10.

Тому, правильно в українській мові можна казати і "підбори", і "каблуки" але їхнє походження різне. У словниках обидва варіанти подаються як нормативні.