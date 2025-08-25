На Житомирщині напередодні 1 вересня школи отримали лише 25% необхідних підручників. А за новим механізмом прямо доставили лише близько 14%.

Про це ZN.UA розповів очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак, зазначає 24 Канал. І додав, що у Волинській області школи отримали менш як 40% підручників, у Кіровоградській – трохи менше половини.

Чи отримали школи усі підручники?

На Хмельниччині, за словами нардепа, цей показник становить 45,63%.

У Києві, де логістика мала б працювати краще, необхідні потреби закладів освіти поки задовольнили на 55%. Хоча у Дніпропетровській області ситуація більш оптимістична. Там показник найвищий у країні – 71,33%. У Львівській він трохи менший – 66,32%,

– уточнив Бабак.

І додав, що до 1 вересня ситуацію ще можна виправити.

Раніше у телеграмі Бабак розповідав, що до 1 вересня в українські школи мали б отримати 8,7 мільйона підручників для 8 класу НУШ, 30 тисяч примірників шрифтом Брайля і ще майже 312 тисяч підручників для дітей з особливими освітніми потребами. На це виділили 1 402 457,6 гривень.

Загалом із 8,7 мільйона запланованих підручників до шкіл поки потрапило лише 4 462 691 примірник, тобто лише 51,18%,

– повідомляв очільник Освітнього комітету Ради.

Що кажуть у МОН?

Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що усі нові підручники, які доставляють за новою моделлю "від видавця до школи", доїдуть до закладів освіти вчасно.

Зауважимо, що цьогоріч через логістичні складнощі із доставленням підручників до шкіл навчальні книги вирішили доставляти до закладів освіти безпосередньо. Тобто підручники не віддають на обласний склад.

Лісовий все ж зауважив, що цьогоріч частину підручників доставляють до шкіл за старою моделлю. Наразі 92% підручників доставили до обласних складів.