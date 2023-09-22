Як отримати максимальний бал на НМТ: один із лідерів мультитесту дав цінні поради

Киянин Андрій Черненко став одним із тих випускників, які змогли набрати на НМТ-2023 максимальні 600 балів. Хлопець поділився секретом успіху.

Зокрема, розсекретив, як зміг отримали максимальний бал. А також дав цінні поради майбутнім випускникам.

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Киянин Андрій Черненко отримав максимальний бал на НМТ-2023

Хлопець захоплюється малюванням і навіть має певні успіхи в скульптурі. Однак це не завадило йому правильно виконати всі завдання з української та іноземної мови, а також математики на НМТ-2023 і отримати максимальний результат – 600 балів.

Юнак зазначає: у цьому йому допомогли якісна організація роботи учнівства у його ліцеї та цілеспрямована самостійна підготовка. Зокрема, важливими є жага до знань і повсякденна робота.

Мені подобалося вчитися. Я відповідально ставився до навчання й виконував усі роботи навіть під час карантинів і війни,

– заявив цьогорічний випускник.

Окрім ретельного виконання шкільних завдань, Андрій також самостійно активно готувався до майбутнього іспиту. Зокрема, виконував завдання усіх можливих тестів ЗНО та НМТ минулих років. Це, за його словами, "найкращий шлях підготовки".

Готуйтеся завчасно, виконуйте варіанти минулих років, аналізуючи помилки, не бійтеся і пам'ятайте, що екзамен легкий,

– дав пораду майбутнім учасникам тестування Андрій.

Хлопець зізнався, що його надихав образ багаторазового чемпіона світу та Європи з греко-римської боротьби Жана Беленюка.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

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Успішний випускник також подякував українським військовим. За його словами, саме вони дали можливість залишитися в рідному місті і вивчитися, щоб скласти НМТ успішно та вступити до омріяного вишу.