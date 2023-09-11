Також назвав найефективнішу методику підготовки до НМТ. Що цікаво, його високий результат – не випадковий.

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Випускник назвав найефективнішу методику підготовки до НМТ

Нікіта складав на НМТ українську мову, математику та англійську мову. Навчався, чи то пак поєднував навчання у Спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліґ'єрі м. Києва та в Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Своє майбутнє пов'язує з математикою. Хлопець уже встиг стати переможцем різноманітних математичних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук України, а також взяти участь у Конкурсі молодих учених Європейського Союзу EUCYS 2022.

Нікіта впевнений у своїх знаннях і вміннях і каже: це результат як таланту, так і важкої щоденної праці. Саме така цілеспрямована робота впродовж усіх років навчання в школі допомагає на іспитах.

Усі три предмети … я добре знав завжди, а безпосередньо до тесту готувався протягом двох тижнів,

– розповів випускник.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Найефективнішою методикою "інтенсиву" з підготовки до тестування хлопець назва проходження тестів ЗНО / НМТ минулих років.

Що радить Нікіта майбутнім випускникам

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Успішний випускник при цьому радить майбутнім учасникам НМТ не зубрити правил, зокрема з української мови. Натомість краще застосовувати їх у щоденному житті. Це допоможе не лише їх вивчити, а й краще опанувати українську мову. Якщо ж ви вперто не можете запам'ятати якесь правило, хлопець радить незадовго до НМТ прочитати його ще раз.

Також Нікіта переконує: на НМТ завжди треба читати тексти завдань до кінця. Це допоможе уникнути спонтанних помилок.