Запам'ятайте: як правильно українською називати "підодіяльник"
Чимало українців у щоденному мовленні може "грішити" суржиком. При цьому не здогадуючись, що те чи інше слово не відповідає нормам нашої мови.
Одним із таких слів є "підодіяльник". Тож відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав слово, яким варто замінити вищезгадане суржикове.
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Як правильно назвати українською "підодіяльник"
Так, Авраменко вирішив не лише виправити поширену мовну помилку українців, а й збагати їхній словник.
Часто чую, як легкий чохол, який надягають на ковдру, називають суржиковим "підодіяльник", – повідомив вчитель.
Що цікаво, киян також запитали, чи знають вони, як українською назвати "підодіяльник". Чимало з мешканців столиці не знали правильної відповіді. Дехто при цьому припустив, що це може бути "підковдрик".
Запам'ятайте, не "підодіяльник", а "підковдра",
– наголосив мовознавець.
Як назвати "підодіяльник" українською / скриншот відео
При цьому вчитель додав: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.