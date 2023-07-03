Запам'ятайте: як правильно українською називати "підодіяльник"

Чимало українців у щоденному мовленні може "грішити" суржиком. При цьому не здогадуючись, що те чи інше слово не відповідає нормам нашої мови.

Одним із таких слів є "підодіяльник". Тож відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав слово, яким варто замінити вищезгадане суржикове.

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Як правильно назвати українською "підодіяльник"

Так, Авраменко вирішив не лише виправити поширену мовну помилку українців, а й збагати їхній словник.

Часто чую, як легкий чохол, який надягають на ковдру, називають суржиковим "підодіяльник", – повідомив вчитель.

Що цікаво, киян також запитали, чи знають вони, як українською назвати "підодіяльник". Чимало з мешканців столиці не знали правильної відповіді. Дехто при цьому припустив, що це може бути "підковдрик".

Запам'ятайте, не "підодіяльник", а "підковдра",

– наголосив мовознавець.



Як назвати "підодіяльник" українською / скриншот відео

При цьому вчитель додав: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.