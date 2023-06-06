​​Понад 60 закладів освіти – під загрозою через підрив росіянами Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Наслідки руйнації можуть бути катастрофічними.

Через такі дії Росії у зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. Також під загрозою руйнації – чимало закладів освіти.

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​​Понад 60 закладів освіти – під загрозою

Так, підрив Каховської ГЕС, ймовірно, затопить приблизно 27 дитсадків, 15 шкіл, 6 училищ, 15 вишів, 2 наукові установи НАН України.

У МОН кажуть: кількість руйнувань, можливо, збільшиться. Частина з вищевказаних навчальних закладів освіти розташована на тимчасово окупованих територіях.

Міносвіти також наголошує: освітянам, науковцям та учням, які зараз перебувають у зонах підтоплення, варто переміститися до безпечних місць відповідно до рекомендацій місцевої влади.

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Підрив Росією Каховської ГЕС: що відомо