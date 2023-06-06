Через такі дії Росії у зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. Також під загрозою руйнації – чимало закладів освіти.
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Понад 60 закладів освіти – під загрозою
Так, підрив Каховської ГЕС, ймовірно, затопить приблизно 27 дитсадків, 15 шкіл, 6 училищ, 15 вишів, 2 наукові установи НАН України.
У МОН кажуть: кількість руйнувань, можливо, збільшиться. Частина з вищевказаних навчальних закладів освіти розташована на тимчасово окупованих територіях.
Міносвіти також наголошує: освітянам, науковцям та учням, які зараз перебувають у зонах підтоплення, варто переміститися до безпечних місць відповідно до рекомендацій місцевої влади.
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Підрив Росією Каховської ГЕС: що відомо
- Оперативне командування "Південь" повідомило про підрив Каховської ГЕС вранці 6 червня. В української розвідки є інформація, що вибух на гідроелектростанції стався о 02:30 ночі.
- Окупанти готувалися до злочину заздалегідь. Напередодні в Росії ухвалили закон, згідно з яким не розслідуватимуть так звані "воєнні аварії" на промислових об'єктах на окупованих територіях аж до 2028 року.
- Партизани з руху "Атеш" вже оприлюднили перелік військових злочинців з Росії, що причетні до теракту на Каховській ГЕС. Виявилося, що командувача відповідальної за підрив 205-ї мотострілецької бригади ЗСУ ліквідували ще 2022 року.