Освітній комітет визнав незадовільною роботу Міносвіти щодо підручників

Освітній комітет Верховної Ради України визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки щодо забезпечення підручниками та навчальними посібниками шкіл. Рішення нардепи ухвалили 22 жовтня.

Вони визнали наявність проблем щодо забезпечення підручниками шкіл, які набули системного характеру та призвели до затримки доставки підручників до шкіл у 2024/25 навчальному році. При цьому потенційно можуть призвести до зриву доставки підручників та посібників у наступному навчальному році, пише Osvita.ua.

Дивіться також "А що, не можна?": в українському ліцеї учням роздали щоденники з картою російською мовою

Які проблеми з підручниками виникли у школах

Мовиться про несвоєчасну доставку підручників безпосередньо до шкіл, зокрема навчальної літератури для дітей з порушенням зору та дітей з навчанням мовами національних меншин.

Нардепи наголошують на відсутності належних механізмів забезпечення підручниками та посібниками українських дітей, які перебувають за кордоном. Також звертають увагу на порушення вимог чинного законодавства щодо запровадження інтерактивного електронного додатка до підручника та обов'язкової апробації навчальної літератури, яку закуповують за кошти держави.

Ще однією проблемою є низька якість змісту підручників та відсутність необхідних заходів з боку МОН, зокрема щодо вдосконалення процедури конкурсного відбору підручників та посібників для учнів та вчителів.

Так, Освітній комітет затвердив низку рекомендацій уряду та МОН, спрямованих на удосконалення як забезпечення підручниками у наступному навчальному році, так і підвищення їх якості.

Дивіться також Аж надто дорослі: вчителі стурбовані низкою творів з нових підручників з зарубіжної літератури

Підручники, які друкують держкоштом, пройдуть апробацію