Образовательный комитет признал неудовлетворительной работу Минобразования по учебникам
Источник:Osvita.ua
Образовательный комитет Верховной Рады Украины признал неудовлетворительной работу Министерства образования и науки по обеспечению учебниками и учебными пособиями школ. Решение нардепы приняли 22 октября.
Они признали наличие проблем по обеспечению учебниками школ, которые приобрели системный характер и привели к задержке доставки учебников в школы в 2024/25 учебном году. При этом потенциально могут привести к срыву доставки учебников и пособий в следующем учебном году, пишет Osvita.ua.
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Какие проблемы с учебниками возникли в школах
Речь идет о несвоевременной доставке учебников непосредственно в школы, в частности учебной литературы для детей с нарушением зрения и детей с обучением на языках национальных меньшинств.
Нардепы отмечают отсутствие надлежащих механизмов обеспечения учебниками и пособиями украинских детей, которые находятся за рубежом. Также обращают внимание на нарушение требований действующего законодательства о введении интерактивного электронного приложения к учебнику и обязательной апробации учебной литературы, которую закупают за средства государства.
Еще одной проблемой является низкое качество содержания учебников и отсутствие необходимых мер со стороны МОН, в частности по совершенствованию процедуры конкурсного отбора учебников и пособий для учеников и учителей.
Так, Образовательный комитет утвердил ряд рекомендаций правительства и МОН, направленных на совершенствование как обеспечения учебниками в следующем учебном году, так и повышение их качества.
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Учебники, которые печатают за госсредства, пройдут апробацию
- С 1 января 2024 года школьные учебники, напечатанные за средства государства, должны пройти апробацию учителями во время уроков для выявления недостатков перед массовой печатью.
- Первая апробация учебников состоится в 2024/2025 учебном году, приоритетом являются учебники для 8 класса, процесс будет состоять из двух этапов.
- Апробацию могут проводить учителя с соответствующим образованием и стажем не менее 3 лет, участие является добровольным.
- Украинский институт развития образования будет отвечать за организацию апробации учебной литературы.