Они признали наличие проблем по обеспечению учебниками школ, которые приобрели системный характер и привели к задержке доставки учебников в школы в 2024/25 учебном году. При этом потенциально могут привести к срыву доставки учебников и пособий в следующем учебном году, пишет Osvita.ua.

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Какие проблемы с учебниками возникли в школах

Речь идет о несвоевременной доставке учебников непосредственно в школы, в частности учебной литературы для детей с нарушением зрения и детей с обучением на языках национальных меньшинств.

Нардепы отмечают отсутствие надлежащих механизмов обеспечения учебниками и пособиями украинских детей, которые находятся за рубежом. Также обращают внимание на нарушение требований действующего законодательства о введении интерактивного электронного приложения к учебнику и обязательной апробации учебной литературы, которую закупают за средства государства.

Еще одной проблемой является низкое качество содержания учебников и отсутствие необходимых мер со стороны МОН, в частности по совершенствованию процедуры конкурсного отбора учебников и пособий для учеников и учителей.

Так, Образовательный комитет утвердил ряд рекомендаций правительства и МОН, направленных на совершенствование как обеспечения учебниками в следующем учебном году, так и повышение их качества.

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Учебники, которые печатают за госсредства, пройдут апробацию