Образовательная реформа продолжается и эксперты пересматривают содержательную наполненность учебников. На очереди произведения, которые изучают в предмете зарубежная литература. С выводами и главными претензиями, согласно опросу учителей, знакомит НУШ.

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Что тревожит учителей в произведениях по зарубежному языку

Согласно опросу проведенному среди учителей зарубежной литературы, которые просмотрели и сравнили учебные программы, эксперты НУШ учитывают произведения, которые советуют пересмотреть на соответствие и уместность.

Среди главных признаков несоответствия:

сцены жестокости, жестокого обращения с животными;

несоответствие произведений возрасту учеников и программы по истории;

гендерный дисбаланс авторов;

русскоязычные авторы и русофилы (как Булгаков).

Выводы предоставлены по каждому классу.

5 класс. Беспокойство сценами жестокости в рассказе "Лобо – властелин Курумпо". Хоть главный посыл сочувствие к диким животным, на которых охотятся герои (хотя животные вредят местному хозяйству). Но общая тональность текста минорная, он изобилует графическими сценами насилия над животными:

"Каждый из нас накинул на шею обреченному животному лассо и погнал коня в противоположную сторону. Веревки затенулись, кровь хлынула из горла Бланки, глаза остекленели, конечности вытянулись и обездвижились. Мы поскакали домой, волоча мертвую волчицу, и радовались, что нанесли стае Лобо первый смертельный удар".

Для произведения советуют провести повторную экспертизу на соответствие возрасту, привлекая психологов, чтобы выяснить, насколько уместно подавать подобные произведения именно в 5 классах. Поскольку произведения с графическим насилием маркируют 13+, а пятиклассникам по 10 – 11 лет.

6 класс. Главное замечание – русскоязычные писатели украинцы. Хотя русская литература изъята из изучения, у всех авторов учебных планов остались рассказы Николая Гоголя, а где-то повесть Владимира Короленко "Слепой музыкант".

7 класс. Несоответствие возраста при изучении романа "Мальчик в полосатой пижаме" Джона Бойна. Из-за нехватки достаточных знаний для понимания того, что не все события в романе реалистичны, в определенном смысле искажается представление подростков о Холокосте и Второй мировой войне. Кроме того, НУШ обращает внимание, стоит ли сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины, детям изучать роман, где отражаются события через оптику условного "врага" и ему нужно сочувствовать.

Одна из программ советует изучение произведения Анджея Сапковского "Ведьмак". Однако, он не был таргетирован на детскую аудиторию. Для сериала, снятого по мотиву книги, установлен возраст – 14 лет (Италия), в остальных странах он варьируется от 15 до 21. Семиклассникам же в среднем по 13 лет. А в рассказе затронута сложная моральная проблематика, в частности одной из центральных является тема инцеста.

Еще один сложный вопрос для этого класса – доступность переводов произведения. В учебниках представлены отрывки текстов, но полного произведения ученики не найдут – из-за давнего перевода и распроданного тиража. Это касается таких авторов и их произведений: Анна Гавальда "35 кило надежды", Этгар Керет "И вдруг стук в дверь", "Маленький андроид" Мариса Мейер, "Золотая башня" Клаус Хагеруп, Ричард Мэтисон "Тест", Майкл Морпурго "Боевой конь". Такая идея поощрения к прочтению произведений не имеет смысла.

Что почитаем по зарубежной? / Иллюстративное фото

В 8 классе выделяется гендерная несбалансированность авторов. Так, из всех писательниц всех эпох, кроме современности, в учебниках для восьмиклассников представлена только Сапфо. Поэтому учителям следует объяснить, почему происходит такая ситуация, и что у мужчин исторически было больше возможностей для творческой самореализации.

9 класс. Главное замечание сохранения произведений Михаила Булгакова "Собачье сердце" и "Роковые яйца" в вариативной части. Учителя должны самостоятельно принимать решение об изъятии этих текстов из обработки на основе резолюции Украинского института национальной памяти, советует НУШ.

Кроме того, в одном из учебников девятиклассники знакомятся с рассказом Генриха Белля "Путник, когда придешь в Спа...". Рассказ от первого лица – молодого солдата немецкой армии, который получает ранение во время боев Второй мировой войны. НУШ замечает, что педагогам нужно подчеркивать то, что это монолог юного оккупанта, который "накачан" пропагандой и точно не понимает, за что он воюет. Школьникам нужно быть готовыми морально, а учителям методически к изучению этого произведения и не зеркалить ее на современную войну в Украине.

В программах 8 и 9 классов преобладает хронологический подход и они максимально приближены к программам по всемирной истории, поэтому ученикам легче понимать исторический фон произведений.

И среди главных замечаний – не синхронизированность изучения произведений зарубежной и украинской литературы. Это касается произведений народного творчества и хронологического соответствия. Кроме того, в программах по зарубежной литературе значительно больше романов: это может создать искаженное впечатление, что мировая литература – это что-то важное и "большое", а украинская представлена малой прозой, лирикой, лиро-эпосом и отрывками повестей.