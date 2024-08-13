Підручники, які друкують держкоштом, мають пройти апробацію

З 1 січня 2024 року шкільні підручники, які друкують за кошти держави, повинні пройти апробацію. Тобто тестування у реальних умовах.

Учителі використовуватимуть їх на уроках і даватимуть зворотний зв'язок. Мета – виявити недоліки до масового друку.

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Як і коли відбуватиметься апробація підручників

Перша апробація підручників відбудеться у 2024/2025 навчальному році.

Апробацію мають проходити всі підручники, які видають державним коштом. Пріоритетом у 2024/2025 році є підручники для 8 класу.

Апробація стартує 2 вересня 2024 року і має завершитися до початку конкурсного добору підручників. Вона складається з двох одночасних етапів:

І етап – апробація навчальної літератури педагогами закладів освіти під час освітнього процесу;

II етап – опитування педагогів закладів освіти щодо якості підручника / посібника.

І етап апробації підручників / посібників передбачає:

дослідження якості підручників / посібників педагогічними працівниками під час освітнього процесу;

обговорення підручників / посібників педагогічними працівниками, які проводять апробацію, за участю авторських колективів;

проведення діагностувальних робіт для визначення, чи учні й учениці досягнули очікуваних результатів навчання, використовуючи підручники, що проходять апробацію.

️ До апробації в освітньому процесі допускають навчальну літературу або її частини, які пройшли експертизу згідно із законодавством.

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Чи будь-який підручник може пройти апробацію

Підручник / посібник можна апробувати, якщо на це подала заяви така кількість педагогів:

у разі апробації підручників / посібників: не менше ніж 10 осіб із не менше ніж 3 регіонів України;

у разі апробації підручників / посібників для пілотних шкіл: не менше ніж 5 осіб із не менше ніж 2 регіонів України;

у разі апробації підручників / посібників з іноземних мов (окрім англійської), мов корінних народів, національних меншин, української мови для класів (груп) із навчанням мовами корінних народів або національних меншин: не менше ніж 5 осіб із не менше ніж 2 регіонів України.

️ Апробацію має проходити вся навчальна література для шкіл, яку друкують державним коштом.

️Хто з вчителів може проводити апробацію

Апробацію можуть проводити педагоги, які викладають навчальний предмет або інтегрований курс, навчальна література до якого проходить апробацію, мають відповідну освіту та педагогічний стаж не менше ніж три роки. Заклад освіти визначає, які вчителі проводитимуть апробацію.

Участь в апробації підручників добровільна. Водночас її будуть враховувати під час атестації, що може стати мотивацією для участі.

Педагог одночасно може проводити апробацію не більше ніж двох підручників / посібників, проте не більше за один підручник / посібник за кожною назвою.

️Чи отримуватиме вчитель доплату за участь в апробації

Таку доплату не передбачили в державному бюджеті. Водночас засновники шкіл можуть установлювати надбавку, винагороду, преміювання чи інші види стимулювання та відзначення власним коштом та коштом інших джерел, не заборонених законодавством.

️ За організацією апробації відповідатиме Український інститут розвитку освіти.

Апробація навчальної літератури може відбуватися як за паперовими, так і електронними версіями.