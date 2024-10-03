Чи підтримав приватизацію вишів та їхнього майна Освітній комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав ініціативу щодо приватизації вишів та їхнього майна в Україні. Рішення нардепи ухвалили під час засідання.

Норму про можливість приватизації університетів, яку заклали у законопроєкті про державний бюджет, рекомендували звузити до реорганізованих закладів вищої освіти.

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Чи дозволять посадовці приватизувати ЗВО

Так, нардепи Освітнього комітету рекомендували уряду протягом трьох місяців розробити та надати пропозиції та механізми щодо потенційної приватизації майна та об'єктів державних закладів вищої освіти та наукових установ, які реорганізовані на основі наданого МОН переліку зазначених вишів та наукових установ. А також тих вишів, які мають намір згодом реорганізувати.

Цікаво! Міносвіти України також доручили надати уряду та профільному комітету перелік державних ЗВО та наукових установ, які вже реорганізовані шляхом об'єднання або приєднання. А також – план реорганізації на 2025 рік.

Упродовж шести місяців міністерство має провести інвентаризацію майна та об'єктів державних закладів вищої освіти та наукових установ, які вже реорганізовані або приєднані, та надати цю інформацію комітету ВР.

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