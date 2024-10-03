Норму о возможности приватизации университетов, которую заложили в законопроекте о государственном бюджете, рекомендовали сузить до реорганизованных высших учебных заведений.
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Позволят ли чиновники приватизировать ЗВО
Так, нардепы Образовательного комитета рекомендовали правительству в течение трех месяцев разработать и предоставить предложения и механизмы по потенциальной приватизации имущества и объектов государственных высших учебных заведений и научных учреждений, которые реорганизованы на основе предоставленного МОН перечня указанных вузов и научных учреждений. А также тех вузов, которые намерены впоследствии реорганизовать.
Интересно! Минобразования Украины также поручили предоставить правительству и профильному комитету перечень государственных ЗВО и научных учреждений, которые уже реорганизованы путем объединения или присоединения. А также – план реорганизации на 2025 год.
В течение шести месяцев министерство должно провести инвентаризацию имущества и объектов государственных высших учебных заведений и научных учреждений, которые уже реорганизованы или присоединены, и предоставить эту информацию комитету ВР.
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Предыстория
- Ранее в публикации "Зеркала недели" говорилось о том, что правительство Украины планирует разрешить приватизацию высших учебных заведений и их имущества.
- Она содержала анализ законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2025 год.
- Глава Профсоюза педагогов Киева и член Союза ректоров ЗВО Александр Яцунь взамен заявлял, что этот законопроект содержит однозначные риски для высшего образования.
- Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак отметил, что предложение правительства о снятии моратория на приватизацию университетов и их имущества не поддержат. Он удивлен наличием такой нормы, в частности во время войны.