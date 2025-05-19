Освіта не стане якіснішою, – професор розкритикував підвищення плати за навчання у ЗВО

З 2025 року вартість навчання в державних закладах вищої освіти зросте на певні спеціальності, бо вартість підготовки контрактників має відповідати витратам держави на бюджетне навчання. Однак насправді Міністерство освіти повинно розробити комплексний підхід разом з ЗВО (заклад вищої освіти).

Про це 24 Каналу розповів професор КАІ, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих міст" Олексій Буряченко, зауваживши, що підняття плати не покращить якість навчання. Ба більше, це не збільшить рівень зацікавленості студентів в майбутньому працювати за спеціальністю.

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Чому підвищення плати за навчання у ЗВО неефективне

За словами професора КАІ, з одного боку, збільшення плати за навчання справді варто підняти, щоб воно покривало витрати держави на бюджетників. Однак це має вирішувати сам ЗВО. Саме університет повинен шукати баланс між державною та контрактною формами навчання.

Ба більше, збільшуючи вартість навчання, ми не збільшуємо рівень якості освіти, вона не стане кращою. Питання й не в малій заробітній платі викладачів, адже їм потрібні кошти й на наукові заходи тощо,

– сказав він.

Міністерство освіти повинно розробити комплексну стратегію розвитку вищої освіти та науки спільно з кожним ЗВО. Буряченко зазначив, що звідси також випливає дуже важливе питання – чому державі не потрібні фахівці, за навчання яких вона платить. Тобто мовиться про бюджетні місця, яких з кожним роком стає дедалі менше, а також про проблему з працевлаштуванням молоді після здобуття вищої освіти.

На місці міністра освіти я б думав не про підняття плати контрактникам, а про те, як потім дати студентам робоче місце. Коли я спілкуюсь з випускниками ЗВО, мало хто з них хоче йти в науку або працювати за спеціальністю. Вони просто не можуть знайти роботу, а держава проплатила їм навчання,

– зауважив професор КАІ.

З боку ЗВО, вони можуть шукати гранти для випускників, наприклад іноземні, а також залучати приватні підприємства, які зацікавлені у молодих спеціалістах. В Європі, зокрема, довгий час існує практика, коли приватні компанії обирають успішного студента, який навчається на контракті, оплачують йому навчання, а потім хочуть, щоб він працював у них.

"Чи дійсно держфінансування підвищить рівень освіти? Це популізм. Зараз держава не може просто платити ЗВО і нічого від них не просити. Треба робити те, що я сказав раніше – гранти та співпраця з бізнесами", – підсумував він.

Нагадаймо, що навчання у ЗВО дорожчає кожного року. Найстрімкіше вартість навчання збільшується на три спеціальності – гуманітарні, Богослов'я та ІТ.