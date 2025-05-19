Об этом 24 Каналу рассказал профессор КАИ, исполнительный директор "Международной ассоциации малых городов" Алексей Буряченко, отметив, что поднятие платы не улучшит качество обучения. Более того, это не увеличит уровень заинтересованности студентов в будущем работать по специальности.

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Почему повышение платы за обучение в вузах неэффективно

По словам профессора КАИ, с одной стороны, увеличение платы за обучение действительно стоит поднять, чтобы оно покрывало расходы государства на бюджетников. Однако это должен решать сам ЗВО. Именно университет должен искать баланс между государственной и контрактной формами обучения.

Более того, увеличивая стоимость обучения, мы не увеличиваем уровень качества образования, оно не станет лучше. Вопрос и не в малой заработной плате преподавателей, ведь им нужны средства и на научные мероприятия и т.д,

– сказал он.

Министерство образования должно разработать комплексную стратегию развития высшего образования и науки совместно с каждым ЗВО. Буряченко отметил, что отсюда также вытекает очень важный вопрос – почему государству не нужны специалисты, за обучение которых оно платит. То есть говорится о бюджетных местах, которых с каждым годом становится все меньше, а также о проблеме с трудоустройством молодежи после получения высшего образования.

На месте министра образования я бы думал не о поднятии платы контрактникам, а о том, как потом дать студентам рабочее место. Когда я общаюсь с выпускниками ЗВО, мало кто из них хочет идти в науку или работать по специальности. Они просто не могут найти работу, а государство проплатило им обучение,

– заметил профессор КАИ.

Со стороны ЗВО, они могут искать гранты для выпускников, например иностранные, а также привлекать частные предприятия, которые заинтересованы в молодых специалистах. В Европе, в частности, долгое время существует практика, когда частные компании выбирают успешного студента, который учится на контракте, оплачивают ему обучение, а потом хотят, чтобы он работал у них.

"Действительно ли госфинансирование повысит уровень образования? Это популизм. Сейчас государство не может просто платить ЗВО и ничего от них не просить. Надо делать то, что я сказал ранее – гранты и сотрудничество с бизнесами", – подытожил он.

Напомним, что обучение в ЗВО дорожает с каждым годом. Стремительно стоимость обучения увеличивается на три специальности – гуманитарные, Богословие и ІТ.