Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал. Набирает популярность среди абитуриентов Днепр, даже несмотря на ситуацию с безопасностью.

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Какие города для получения высшего образования выбирают абитуриенты

А вот Одесса теряет свою популярность и уже не является лидером среди предпочтений студентов. Чиновник говорит: этот процесс связан не только с ситуацией с безопасностью, ведь Днепр, несмотря на сложную ситуацию, – в топах. Абитуриенты ценят качество высшего образования, которое обеспечивают ЗВО определенного региона.

Одесса, к сожалению, уже очень давно стала экспортером абитуриентов в другие регионы Украины. За исключением Одесского университета имени Ильи Мечникова, городские учебные заведения последние десять, а может, и пятнадцать лет медленно уступают в конкурентной борьбе университетам Киева, Днепра, а особенно Львова,

– отметил Винницкий.

И добавил: уделяет особое внимание Одессе, чтобы трансформировать ее образовательное пространство. В городе, по его словам, есть много специализированных отраслевых учреждений (12 ЗВО), поэтому существует большая проблема распыленности и отсутствия концентрации ресурсов. Ее можно решить благодаря укрупнению, то есть объединению ЗВО. МОН над этим вопросом работает.

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Какие регионы становятся все более популярными

Винницкий также подчеркнул, что в прошлом году особенно отчетливо проявилась тенденция движения абитуриентов на Запад страны. Все более популярными становятся университеты Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов.

Очень часто мы не думаем о них как об основных образовательных центрах, но это города, где есть очень хорошие университеты, привлекательность которых растет,

– акцентировал чиновник.

И добавил, что речь идет о Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, Ужгородский национальный университет, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Эти вузы сейчас тихонько, без особых фанфар, но, во-первых, поднимаются в научных рейтингах, а, во-вторых, становятся популярнее для студентов,

– добавил он.

Заместитель министра также уточнил, МОН беспокоит ситуация в городе Сумы, поскольку Сумской государственный университет является одним из сильнейших классических университетов Украины. На популярность этого ЗВО среди абитуриентов значительно влияет ситуация с безопасностью, в частности, недавние обстрелы этого учебного заведения.

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