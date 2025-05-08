Такое требование содержит Порядок формирования минимального размера платы за обучение для получения высшего образования на основе индикативной себестоимости. Его утвердил Кабмин, информирует 24 Канал.

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Когда вузы обнародуют стоимость обучения для студентов

Документ предусматривает необходимость обнародования ЗВО информации о стоимости обучения не позднее чем за два месяца до начала приема заявлений от абитуриентов.

В Порядке прописано, что предоставитель образовательных услуг обязан обнародовать информацию о размере платы за обучение за первый год (курс) обучения и за расчетный срок выполнения образовательной программы для получения соответствующей степени высшего образования в разрезе образовательных программ (конкурсных предложений) и форм получения высшего образования.

Учитывая то, что регистрация заявлений в 2025 году начинается 19 июля, информация о стоимости обучения на контракте должна быть обнародована не позднее чем 19 мая.

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