Лісовий сказав, коли буде наступний етап підвищення зарплат для освітян

Процес збільшення заробітніх плат для працівників сфери освіти триває. Нове підвищення педагогам варто очікувати вже у вересні.

Відповідну заяву очільник МОН Оксен Лісовий зробив за підсумками участі у фестивалі "Вчителі Майбутнього 2026".

Читайте також "Здати можливо всім": у Міносвіти пояснили, чому не планують спрощувати НМТ

Що відомо про підвищення зарплат освітянам?

Міністр освіти зауважив, що під час повномасштабної війни українська освітня система тримається насамперед завдяки вчителям. За його словами, майже 400 тисяч педагогів щодня забезпечують навчання понад 3,7 мільйона учнів, попри складні умови – повітряні тривоги, перебої з електропостачанням і вимушені переїзди.

Лісовий наголосив, що держава має відповідально ставитися до вчителя так само, як учитель – до своїх учнів. Він також визнав, що питання заробітної плати залишається одним із найчутливіших для освітян.

Попри усі труднощі, цього року підвищення оплати праці педагогів продовжується: після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Робота над цим питанням триває,

– наголосив він.

Окремо міністр відзначив важливість професійного розвитку педагогів. Він зазначив, що система підвищення кваліфікації змінюється – тепер акцент робиться не на формальному отриманні сертифікатів, а на практичних навичках і можливості обирати власний шлях розвитку. Для цього, зокрема, створено платформу "Вектор", якою вже користуються понад 100 тисяч людей.

Також Лісовий порушив тему реформи старшої школи, наголосивши, що відкладати її через війну недоцільно. На його думку, учні, які вже навчаються в межах Нової української школи, мають отримати можливість продовжити освіту за сучасною моделлю з індивідуальним вибором предметів і профілю.

"Завдання зараз – не дискутувати про те, чи потрібна реформа, а зосередитися всім дотичним до її впровадження – парламенту, органам місцевого самоврядування, освітнім управлінцям і вчителям – на якісній підготовці до її реалізації: завершити формування мережі ліцеїв, врахувати результати пілотування та продовжувати інвестувати в освітню інфраструктуру", – висловився міністр.

Як учителям підвищити свій дохід?

Зарплата вчителя може зростати через кілька основних механізмів. По-перше, сертифікація педагогів дає право на 20% надбавку до окладу на три роки. Також діє щомісячна доплата за роботу в складних умовах (близько 2 тисяч гривень), яка залежить від навантаження.

Додатково дохід збільшується через підвищення кваліфікації та отримання звань, зокрема "вчитель-методист", що дає близько 15% надбавки після атестації. Також передбачені доплати за додаткову роботу: інклюзивне навчання, перевірку зошитів і відповідальність за навчальні кабінети – у межах приблизно 10 – 20%.