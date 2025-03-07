У Запоріжжі запрацюють підземні дитсадки

З нового навчального року у Запоріжжі мають запрацювати в очному форматі дитячі садки. Вони працюватимуть у режимі повного робочого дня.

Ці заклади освіти планують розмістити в укриттях, зауважив начальник ОВА Іван Федоров. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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У Запоріжжі дитсадки працюватимуть під землею

Посадовець зазначив, що перші пілотні дитячі садочки повинні запрацювати на повний день вже з 1 вересня.

Але для цього нам потрібно побудувати цілу інфраструктуру. Як нам вдалося побудувати підземні школи, так ми будемо вимушені будувати і дитячі садочки,

– уточнив Федоров.

І додав, що це складне завдання, але його виконання є у планах.

Це потрібно зробити, щоб діти могли розвиватись і батьки могли працювати,

– вважає очільник Запорізької ОВА.

І розповів, що завдяки будівництву шкіл під землею та облаштуванню укриттів, в області щоденно виходять в школу на очне навчання близько 15 тисяч дітей.

Наша мета – до 1 вересня щонайменше вийти на цифру 25 тисяч дітей,

– резюмував посадовець.

Нагадаємо, що у Запорізькій області вже працює п'ять шкіл під землею. Нещодавно відчинив двері п'ятий такий заклад освіти.