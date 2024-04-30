Литва планує побудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ
Джерело:Укрінформ
Литва має намір до кінця 2024 року побудувати шість підземних шкіл в Україні. Вони будуть розташовані у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та, імовірно, у Харківській областях.
Про це повідомив очільник литовських програм Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс. І розповів про роботу над великим проєктом у прифронтових регіонах.
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Литва побудує школи-сховища в Україні
Жарновскіс зазначив: у вищезгаданих регіонах України будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття.
Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення – спортивні, розважальні тощо,
– уточнив він.
І додав, що йдеться про конкретні локації в шести регіонах. Це:
- Миколаївська;
- Одеська;
- Запорізька;
- Сумська;
- Чернігівська області.
Локацію шостого об'єкта ще визначають. Наіймовірніше, за словами Жарновскіса, це буде Харківська область.
В названих регіонах ми починаємо будувати великі школи-бомбосховища. Це будівництво "з нуля", в місцях, де раніше укриттів, на жаль, не було. Безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть антирадіаційний захист,
– уточнив він.
Ці школи можуть з'явитися в Україні вже цього року, вважає очільник литовських програм Co-create Future of Ukraine.
- Раніше ми інформували про те, де у Запоріжжі буде розташована перша підземна школа. Про це читайте за посиланням.