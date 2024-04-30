Литва планує побудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ

Литва має намір до кінця 2024 року побудувати шість підземних шкіл в Україні. Вони будуть розташовані у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та, імовірно, у Харківській областях.

Про це повідомив очільник литовських програм Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс. І розповів про роботу над великим проєктом у прифронтових регіонах.

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Литва побудує школи-сховища в Україні

Жарновскіс зазначив: у вищезгаданих регіонах України будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття.

Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення – спортивні, розважальні тощо,

– уточнив він.

І додав, що йдеться про конкретні локації в шести регіонах. Це:

Миколаївська;

Одеська;

Запорізька;

Сумська;

Чернігівська області.

Локацію шостого об'єкта ще визначають. Наіймовірніше, за словами Жарновскіса, це буде Харківська область.

В названих регіонах ми починаємо будувати великі школи-бомбосховища. Це будівництво "з нуля", в місцях, де раніше укриттів, на жаль, не було. Безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть антирадіаційний захист,

– уточнив він.

Ці школи можуть з'явитися в Україні вже цього року, вважає очільник литовських програм Co-create Future of Ukraine.