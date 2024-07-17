УБД та їхні діти можуть отримати пільги на навчання і стипендії

Учасники бойових дій можуть отримати пільги та знижки на навчання. При цьому не лише для себе, а й для своїх дітей.

Їх можна отримати на здобуття освіти за денною формою навчання у державних коледжах, училищах і вишах.

Дивіться також Як вступнику розрахувати конкурсний бал: онлайн-калькулятор

Які пільги на навчання можуть отримати УБД

Так, учасники бойових дій та їхні діти мають право на:

навчання за кошти місцевого або державного бюджету;

пільгові довгострокові кредити на навчання;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками та доступ до інтернету в освітніх закладах;

першочергове поселення та безоплатне проживання у гуртожитках.

Як скористатися пільгою на безоплатне навчання

Під час вступної кампанії треба попередити приймальну комісію освітнього закладу про наявність пільги, аби її внесли до державної бази. Після цього її враховуватимуть при формуванні рейтингового списку.

Опісля треба скласти вступні випробування чи пройти співбесіду.

Якщо вам не вдалося одразу вступити на бюджет, як учасник бойових дій (або дитина УБД) ви можете розраховувати, що вас переведуть на вакантне бюджетне місце.

Дивіться також Які виші найпопулярніші серед вступників на ІТ-спеціальності

На яку соціальну стипендію можна претендувати

Учасники бойових дій та їхні діти можуть також сподіватися на отримання соціальної стипендії, якщо вони зараховані на бюджетну форму навчання та не мають академічної заборгованості.

Розміри щомісячної соціальної стипендії становлять:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 450 гривень на місяць;

для студентів коледжів – 890 гривень на місяць;

для студентів вишів, наукових установ – 1180 гривень на місяць.

Аби оформити соціальну стипендію, потрібно звернутися до адміністрації закладу освіти та написати відповідну заяву. При цьому додати до неї копію посвідчення учасника бойових дій. Якщо таке посвідчення ще не оформлене, достатньо надати довідку про безпосередню участь у бойових діях.