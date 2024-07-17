Их можно получить на получение образования на дневной форме обучения в государственных колледжах, училищах и вузах.

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Какие льготы на обучение могут получить УБД

Так, участники боевых действий и их дети имеют право на:

обучение за средства местного или государственного бюджета;

льготные долгосрочные кредиты на обучение;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками и доступ к интернету в образовательных учреждениях;

первоочередное поселение и бесплатное проживание в общежитиях.

Как воспользоваться льготой на бесплатное обучение

Во время вступительной кампании надо предупредить приемную комиссию образовательного учреждения о наличии льготы, чтобы ее внесли в государственную базу. После этого ее будут учитывать при формировании рейтингового списка.

После надо сдать вступительные испытания или пройти собеседование.

Если вам не удалось сразу поступить на бюджет, как участник боевых действий (или ребенок УБД) вы можете рассчитывать, что вас переведут на вакантное бюджетное место.

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На какую социальную стипендию можно претендовать

Участники боевых действий и их дети могут также надеяться на получение социальной стипендии, если они зачислены на бюджетную форму обучения и не имеют академической задолженности.

Размеры ежемесячной социальной стипендии составляют:

для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – 450 гривен в месяц;

для студентов колледжей – 890 гривен в месяц;

для студентов вузов, научных учреждений – 1180 гривен в месяц.

Чтобы оформить социальную стипендию, нужно обратиться в администрацию учебного заведения и написать соответствующее заявление. При этом приложить к нему копию удостоверения участника боевых действий. Если такое удостоверение еще не оформлено, достаточно предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях.