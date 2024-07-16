Почти 3,5 тысячи выпускников в этом году закончили восемь украинских вузов в нашем государстве. Из них почти 2 тысячи были студентами КПИ имени Сикорского.

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Какие университеты являются лидерами

Первую строчку по количеству ІТ-выпускников занимает КПИ имени Сикорского. Здесь есть шесть ІТ-специальностей, которые в 2024 году закончили 1940 студентов. Из них – 1468 бакалавров и 472 магистра.

На втором месте по количеству таких выпускников – Институт Компьютерных наук "Харьковского политехнического института". Здесь есть восемь ІТ-специальностей, которые в этом году закончили 568 человек: 453 бакалавра и 115 магистров.

На третьей позиции среди лидеров находится Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца. Факультет информационных технологий закончили 337 студентов: 217 бакалавров и 120 магистров.

Далее пятерка вузов такова:

Институт информационных технологий в экономике Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана: общее количество ІТ-выпускников – 257, из них 161 бакалавр и 96 магистров;

Факультет информатики Национального университета "Киево-Могилянская академия" выпустил 164 потенциальных айтишников: 116 бакалавров и 48 магистров;

Сумской государственный университет, который имеет кафедру информационных технологий, закончили 104 ИТ-выпускники: 60 бакалавров и 44 магистра;

Украинский Католический Университет, в котором готовят по четырем ІТ-специальностям, выпустил 89 студентов, из них 66 бакалавров и 23 магистра;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где можно получить ІТ-специальность "Информационные системы и технологии", имеет наименьшее количество ІТ-выпускников – 25. Все они бакалавры.

Ранее мы информировали о том, сколько надо заплатить за обучение в топовых вузах Украины. Об этом читайте по ссылке.