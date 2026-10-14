Як говорять на Одещині: плацинди, кабаки, цимес та інші мовні цікавинки

Одесу часто впізнають за гумором, характерною інтонацією та влучними висловами. Проте мовне багатство регіону значно ширше: українські говірки Одещини мають власні слова, що передають місцевий побут, традиції та кулінарні звички.

Добірку цікавих слів цього регіону пропонує 24 Канал, з посиланням на "Словник українських говорів Одещини".

Які слова можна почути на Одещині?

Одещина – один із тих регіонів України, де мовлення особливо тісно пов’язане з історією краю, його географією та побутом мешканців. Тут є степові села, на північний захід вплинуло Поділля, рибальські поселення біля Дунаю й Чорного моря, виноградники Буджаку, старі торговельні міста. У кожній місцевості формувалися свої слова, вислови й мовні звички.

У "Словнику українських говорів Одещини" за редакцією Олександра Бондаря зібрано близько 5000 слів. Це свідчить, наскільки багатою є місцева лексика.

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Тому, слухаючи мешканців Одеської області, можна почути незнайомі назви рибальських снастей, посуду, одягу, рослин і навіть звичні слова з незвичним значенням. А ще – зустріти мовні особливості, що виникли внаслідок тривалих контактів української мови з болгарською, молдовською, румунською, гагаузькою та іншими мовами регіону.

Одяг і побут:

Галанка – тепла чоловіча сорочка або піджачок. Ґаванос – великий глиняний посуд для води, глечик. Гладущик – глиняна посудина для молока. Цідилок – тканина або пристрій для проціджування рідини. Балія – велика господарська посудина.

Їжа та городина:

Плацинди – коржі або пироги з начинкою. Сині – баклажани. Кабаки – гарбузи або кабачки. Кисляк – кисле молоко. Дзандзари – дуже дрібні абрикоси. Бриндуша – пролісок з їстівним корінням або його цибулинка. Кабасьма – сорт винограду, з якого виходить слабке вино. Галунка – фарбоване яйце, крашанка.

Рибальство й господарювання:

Бичешник – рибалка, який ловить бичків волоком. Бунт – сітка без канатів завдовжки 60–70 метрів. Ґалаґан – великі поплавки на неводі. Дуванити – ділити спійману рибу між рибалками. Іпрак – сом вагою понад два кілограми. Завод – приміщення біля води для зберігання рибальських снастей.

Природа й місцевість:

Абазія – східний вітер. Кимбур – південно-східний вітер. Вада – рівчачок на городі, яким вода тече до грядок. Зворота – межова дорога між полями. Кемпери – круті гори або пагорби. Козак – лісник, людина, яка стереже ліс.

Інші колоритні слова:

Калабалик – колотнеча, галас, гармидер або порожні розмови. Гурдудія – місце для репетицій колядників і щедрувальників або різдвяні гуляння молоді. Тутки – тут, у цьому місці.

Варто пам’ятати, що ці слова не поширені однаково по всій області. Частину зафіксовано лише в окремих селах, а деякі пов’язані з конкретними заняттями – наприклад, рибальством або виноградарством.

Як говорить Одещина: дивіться відео

А як говорить сама Одеса?

Одеське мовлення має власну історію. Місто розвивалося як великий порт і торговельний центр, де спілкувалися люди різного походження. Українська, російська, їдиш, грецька та інші мови взаємодіяли між собою, впливаючи на міське мовлення.

Коли говорять про знаменитий одеський колорит, зазвичай згадують іронію, дотепні відповіді та вміння перетворити звичайну розмову на жарт. Цей образ закріпився в літературі, театрі й кіно.

Ось кілька колоритних слів і висловів зі статті Туристичного порталу Одеси:

Ґешефт – вигідна угода, оборудка.

– вигідна угода, оборудка. Шлемазл – недотепа, невдаха.

– недотепа, невдаха. Цимес – найцікавіше, найсуттєвіше.

– найцікавіше, найсуттєвіше. Лафа – легке, безтурботне життя; неабияка удача.

– легке, безтурботне життя; неабияка удача. Не фонтан – посередньо, не дуже добре.

– посередньо, не дуже добре. Ша! – тихо, мовчати!

– тихо, мовчати! На шару – безкоштовно, задарма.

– безкоштовно, задарма. Бекіцер – швиденько, мерщій.

– швиденько, мерщій. Маламурити – їсти із задоволенням, уплітати.

– їсти із задоволенням, уплітати. Нівроку – непогано; також побажання, щоб не наврочити.

– непогано; також побажання, щоб не наврочити. Фільдеперсовий – вишуканий, хитромудрий або незвичайний.

– вишуканий, хитромудрий або незвичайний. Шухлядка – маленька шухляда, висувний ящичок.

– маленька шухляда, висувний ящичок. Кошерний – добрий, якісний, чудовий; у переносному значенні.

– добрий, якісний, чудовий; у переносному значенні. Гармидер – безлад, метушня.

– безлад, метушня. "А шо таке?" – іронічна репліка, якою можна зустріти заперечення або виклик.

– іронічна репліка, якою можна зустріти заперечення або виклик. "Я вас умоляю!" – емоційний вислів, яким можуть відмахнутися від перебільшень або применшити значення чогось.

Неймовірна Одеса: дивіться відео

24 Канал уже звертав увагу на мовні особливості Одещини в матеріалі про відмінності між говірками Львівщини та Одещини. А в жартівливій версії радіодиктанту, яку написала авторка Ніна Кур'ята, можна знайти цілу низку колоритних слів із сільського побуту регіону.