Чи однакові назви звичних предметів знають уродженці Одеси та Львова, розповідаємо з посиланням на блог Ярослава Чикоти.

Чули як говорить Львів та Одеса?

Цікаво, коли одружуються люди з різних регіонів України, то спочатку вони вчаться розуміти один одного – буквально. Коли в розмові зринають слова з діалектів, здається, що розмова ведеться різними мовами.

Такі ситуації виглядають кумедно і дуже пізнавально. Порівняння звичних слів з Одещини та Львівщини пропонує подружжя Чикоти:

Львівщина – кульчики, Одещина – сережки;

Львівщина – шуфелька, Одещина – совок;

Львівщина – сподні, Одещина – штани чи брюки;

Львівщина – обрус, Одещина – скатертина;

Львівщина – ровер, Одещина – велосипед;

Львівщина – пироги, Одещина – вареники;

Львівщина – жарені пляцки, Одещина – деруни;

Львівщина – зупа, Одещина – суп;

Львівщина – креденс, Одещина – кухонна шафка;

Львівщина – шуфля, Одещина – лопата;

Львівщина – бальон, Одещина – м'яч;

Львівщина – ксьонз, Одещина – священник;

Львівщина – бузько, Одещина – лелека;

Львівщина – верета, Одещина – рядно;

Львівщина – желізко, Одещина – праска;

Львівщина – калабаня, Одещина – калюжа;

Львівщина – шпондер, Одещина – підчеревина;

Львівщина – гузиці, Одещина – жопа.

Як говорить Львівщина та Одещина: дивіться відео

Такий мовний експеримент справді цікавий, коли називати предмет з картинки. Може здатися, що Одеса звучить літературною українською мовою, але це зовсім не так.

Герой відео наголосив, що так говорили в його дитинстві і він пам'ятає ці слова. Тому очевидно, що їх знає старше покоління, але ще не означає, що слова використовуються в усіх просторах. Ймовірно вдома чи серед близького кола ці слова і досі використовують, а ще – ці слова, як реклама для гостей Львова, місто не лише красиве, а й загадково й незвично звучить.

А за Одесу можемо порадіти – відмова від російської мови, кальок та суржику. Водночас вона має свій неповторний говір. Одеський діалект – це унікальне мовне явище, що поєднує українську, російську, єврейську, молдовську, грецьку та інші мовні впливи, створюючи неповторний гумористичний і колоритний стиль спілкування. Він вирізняється особливою інтонацією, словотворчими новаціями та характерними виразами, які стали культурним брендом міста. Просто героїня відео їх не використала.

Діалекти – це унікальне мовне явище, а в Україні їх аж 15.

Не соромтеся діалекту – це теж українська мова!