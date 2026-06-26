Не засмагайте на "побєрєжьї": маємо свій красивий відповідник

Коли ми говоримо про море чи річку та відпочинок на березі водойми, то і тут є свій словничок. І непомічаючи ми часто робимо поширені помилки.

Яким українським відповідником замінити росіянізм "побережьє", розповідаємо, послаючись на Slovnyk.me.

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Як правильно українською сказати "побєрєжьє"?

Є слова, які ми найчастіше чуємо під час відпустки. Плануємо поїздку до моря, обираємо готель, милуємося краєвидами… І саме тоді нерідко можна почути: "Їдемо на побєрєжьє засмагати" – і навіть не помічаємо мовної помилки.

Про те, як правильно казати – "засмагати" чи "загаряти" українською, ми писали раніше.

Але ця смуга суходолу, що прилягає до моря, океану, озера чи великої річки, українською називається – узбережжя.

Слово "узбережжя" утворилося від слова "берег" (праслов'янською – *bergъ) за допомогою префікса уз-, який означає "біля", "поруч". Тобто буквально узбережжя – це місцевість уздовж берега: Чорноморське узбережжя, узбережжя Дністра.

Розгойдане море по всьому узбережжі викидало на пісок рештки розбитих під час шторму рибальських суденець. (Олесь Гончар).

Ще пройшли трохи, і біля зарослого кущами верболозу узбережжя помітили багато слідів. (Михайло Стельмах).

Натомість "побєрєжьє" – це вимова російського слова "побережье", яка не характерна для української літературної мови.

До речі, не варто плутати слова "берег" і "узбережжя". Берег – це безпосередній край водойми, тоді як узбережжя – ширша прибережна смуга.

Хвилі билися об берег.

На узбережжі Чорного моря розташовано багато курортів.

Узбережжя Кременчуцького моря: дивіться відео

Українська мова має й інші слова, пов'язані з цією темою: прибережний, узбережний, бережок, бережина. Усі вони походять від давнього слов'янського слова "берег".

Цікаво! Приморське узбережжя з м'яким кліматом, що є популярним курортним регіоном, ще називають – рив'єрою.

Тож, плануючи літню відпустку, їдьте не на "побєрєжьє", а на узбережжя. Адже красиві українські слова заслуговують на те, щоб звучати так само часто, як шум морських хвиль.

І влаштувавши собі літній відпочинок на узбережжі, не забувайте про окуляри. А як їх правильно називати – солнцезащітні, сонцезащітні, сонцезащітні, солнєчні, ми писали раніше.