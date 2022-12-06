Буде у захваті: що корисного і цікавого подарувати дитині-школяру на День Святого Миколая

6 грудня згідно з григоріанським календарем відзначають День Святого Миколая. Найбільше на це свято чекають діти, адже під подушкою завжди знаходять цікаві подарунки.

За юліанським календарем День Святого Миколая святкують 19 грудня. Та коли б ви не відзначали це свято, радимо відповідально поставитися до вибору подарунка дитині, яка з нетерпінням чекає на подарунки. Що оригінального та цікавого подарувати школяреві на День Святого Миколая, читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте 6 грудня – День Святого Миколая: чудові картинки-привітання зі святом

Що подарувати школяреві на Миколая

Аби не розчарувати дитину, варто напередодні свята поцікавитися у неї, який подарунок вона хоче отримати від Святого Миколая. Звичайно, якщо ваше чадо було чемним увесь рік. Традиційно діти пишуть листа Миколаєві. Батькам при цьому варто пам'ятати: подарунок має бути практичним і корисним. Хоча це не означає, що школярі не мають отримати щось гарне й незвичайне.

Ідеї подарунків

Солодощі

Найпопулярнішим подарунком на Миколая для дитини є солодощі. Ну яке ж свято без цукерок? Їхній вибір залежить від уподобань дитини. Популярними є, до речі, пряники-миколайчики та шоколадні фігурки Святого Миколая у різних формах. Тут вже на ваш вибір.

Іграшки

Також корисним та цікавим подарунком дитині-школяреві були і є іграшки. Вибір подарунка також залежить від уподобань дитини, однак при купівлі іграшки варто врахувати також вік і стать дитини. Можете купити, наприклад:

м'які іграшки;

конструктори;

інтерактивні іграшки;

ляльки;

трансформери, роботи.

Книги

Цінним і корисним подарунком як хлопчикам, так і дівчаткам буде книга. Для молодших школярів можна підібрати книгу за мотивами улюбленого мультика, для старших – пригодницькі твори та фантастику.

Набори для творчості та експериментів

Цікавим подарунком для дітей будуть також набори для творчості. Зокрема, можна вибрати такі:

фарби, олівці, кольоровий папір;

набори для ліплення для розвитку дрібної моторики і креативу;

дитячі музичні інструменти;

набори для юних фізиків, хіміків або археологів тощо.

Настільні ігри

Асортимент настільних ігор є доволі великим. Тож сміливо підбирайте щось цікаве для школярів різного віку. Згодом ви також можете грати у настільні ігри з вашими дітьми.

Лижі, санчата

Якщо ви та ваші діти у безпеці, можете подарувати їм лижі чи санчата. Ці подарунки додадуть фізичної активності у життя ваших дітей та допоможуть зменшити час проведення за монітором.

Враження

Аби відволікти вашу дитину від проблем у навчанні та можливої тривожності через війну в Україні, можете подарувати своєму школяреві участь у цікавому майстер-класі. Це можуть бути танці, курси з малювання, кулінарії, ліплення з глини, створення ялинкових прикрас, виготовлення льодяників, вокал тощо. Головне – аби вашій дитині було цікаво.

Гаджети

Гаджети також будуть корисним дарунком на День Святого Миколая для дитини. Це може бути мобільний телефон, планшет, ноутбук, ігрові приставки тощо. Усе залежить від віку дитини та батьківського бюджету.

До теми День Святого Миколая 2022: коли українці відзначають свято – 6 чи 19 грудня

Практичні подарунки

Можете дарувати дітям також і одяг, взуття чи рюкзак. Він точно буде не зайвим. Однак, якщо хочете бути креативним, подаруйте дитині річ, наприклад, з улюбленим героєм мультфільму. Такий подарунок точно буде до душі вашій малечі.

Географічні дарунки

Якщо ваша малеча допитлива, можете подарувати їй глобус чи подушку з картою України. Так, ваше чадо зможе вдосконалити свої знання з географії. Можна також придбати глобус зоряного неба і разом з дитиною розглядати сузір'я.

Покривало з візерунками, які світяться

Покривало, яке світиться в темряві, стане не лише красивим, але й корисним подарунком для вашої дитини. Зокрема, якщо вона боїться темряви. Дитячу кімнату воно не освітить, але точно зробить її затишнішою.

Загалом вибір подарунків доволі великий. Усе залежить від вашої фантазії та уподобань дитини.