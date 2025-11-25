Мовний сором: чому слово "подштаннікі" – помилка і як сказати правильно українською

В холодний сезон хочеться утеплитися. І під основний одяг ми надягаємо додатковий, натільний, що має свою назву.

Як правильно українською назвати "подштанніки" та чи це єдина назва, розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедію.

Як українською назвати "подштанніки"?

За крок до зими ми прагнемо якомога тепліше одягатися. І у цьому допомагає додатковий шар одягу, який носимо ближче до тіла.

Одним з таких елементів гардероба, як чоловічого, дитячого, так і жіночого, є "подштанники". Вони відомі в багатьох країнах, які знають що таке зміна сезонів. Втім, деколи це слово вживають на російський взір, роблячи невелику, але помилку. "Подштанники" – це російське слово, утворене від "штаны" (штани) з префіксом "под-".

В українській мові природним відповідником є – "підштаники", з префіксом "під -", тобто під низом чогось, під чимось: "штани+під-" – під штанами. Це питомо українське слово, утворене за нашими мовними законами.

Слово вживалося в народній мові ще з XIX століття, особливо в селянському побуті чи як частина військового строю. Воно позначає – спідню білизну, яку носять під основним одягом, щоб було тепліше.

У старих словниках можна знайти й варіанти, синоніми до слова:

підштанці,

підштанки,

підштаньки,

сподні,

ґала́нки,

кальсони.

І сьогодні маємо сучасний гарний варіант позначення цього одягу, який розуміють усі – термобілизна. Яку одягають і як основний одяг і під одяг, наприклад, під шорти під час бігу.

Термобілизна / Freepik

Цікаво! Кальсо́ни (французькою – caleçon, італійською – calzoni) – це й означає – штани. Лише згодом словом стали називати нижні довгі штани, частіше чоловічі. Починалося все з Середньовіччя, коли терміном calzoni позначалися роз'ємні панчохи-штани, іноді виконані з двох контрастних за кольором тканин. А уже в XVI столітті так називалися всі види штанів, що мали довжину до колін.

В українській мові ж одразу визначили функцію та розташування цього одягу. Який певний час виконував ту ж функцію, що і труси сьогодні, не лише для утеплення.

Цікаво, що елемент одягу і слово збереглися впродовж століть. Тому саме "підштаники" – це наш автентичний мовний скарб, що зберігає колорит і історію. Бережімо українське слово та уникайте кальок!