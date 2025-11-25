Як правильно українською назвати "подштанніки" та чи це єдина назва, розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедію.

Дивіться також Чому "грудень", а не "декабрь": сила українських назв місяців

Як українською назвати "подштанніки"?

За крок до зими ми прагнемо якомога тепліше одягатися. І у цьому допомагає додатковий шар одягу, який носимо ближче до тіла.

Одним з таких елементів гардероба, як чоловічого, дитячого, так і жіночого, є "подштанники". Вони відомі в багатьох країнах, які знають що таке зміна сезонів. Втім, деколи це слово вживають на російський взір, роблячи невелику, але помилку. "Подштанники" – це російське слово, утворене від "штаны" (штани) з префіксом "под-".

В українській мові природним відповідником є – "підштаники", з префіксом "під -", тобто під низом чогось, під чимось: "штани+під-" – під штанами. Це питомо українське слово, утворене за нашими мовними законами.

Слово вживалося в народній мові ще з XIX століття, особливо в селянському побуті чи як частина військового строю. Воно позначає – спідню білизну, яку носять під основним одягом, щоб було тепліше.

У старих словниках можна знайти й варіанти, синоніми до слова:

підштанці,

підштанки,

підштаньки,

сподні,

ґала́нки,

кальсони.

І сьогодні маємо сучасний гарний варіант позначення цього одягу, який розуміють усі – термобілизна. Яку одягають і як основний одяг і під одяг, наприклад, під шорти під час бігу.

Термобілизна / Freepik

Цікаво! Кальсо́ни (французькою – caleçon, італійською – calzoni) – це й означає – штани. Лише згодом словом стали називати нижні довгі штани, частіше чоловічі. Починалося все з Середньовіччя, коли терміном calzoni позначалися роз'ємні панчохи-штани, іноді виконані з двох контрастних за кольором тканин. А уже в XVI столітті так називалися всі види штанів, що мали довжину до колін.

В українській мові ж одразу визначили функцію та розташування цього одягу. Який певний час виконував ту ж функцію, що і труси сьогодні, не лише для утеплення.

Цікаво, що елемент одягу і слово збереглися впродовж століть. Тому саме "підштаники" – це наш автентичний мовний скарб, що зберігає колорит і історію. Бережімо українське слово та уникайте кальок!